OnePlus Nord Watch non sarà solo: spuntano ben quattro indossabili!

Di recente OnePlus ha lanciato sul mercato il suo primo top con Snapdragon 8+ Gen 1 e ha presentato al mondo la nuova OxygenOS 13. Si tratta di novità importanti ma al momento il settore degli indossabili è rimasto fuori dai piani del brand. Tuttavia sembra che la casa di Pete Lau sia intenzionata comunque ad andare avanti e da una certificazione pare che siano in dirittura d'arrivo non uno ma ben quattro smartwatch: OnePlus Nord Watch, l'inedito Watch 2 e perfino due Band!

OnePlus Nord Watch, Nord Band, Watch 2 e Band 2: una vagonata di indossabili in arrivo?

Un noto insider ci mostra in anteprima alcuni marchi registrati da OnePlus. Tra questi troviamo un modello che già conosciamo e che è stato protagonista di varie indiscrezioni. Stiamo parlando di OnePlus Nord Watch, quello che dovrebbe essere un wearable dal prezzo abbordabile o forse anche qualcosina in più (ma al momento ci sono ancora delle incertezze). Non ci sono dettagli ufficiali, ma dai leak sembra che avremo a che fare con un modello molto diverso rispetto al primo indossabile dell'azienda.

Nord Watch

Nord Band

OnePlus Watch 2

A proposito di quest'ultimo (lanciato nel 2021 e perfino posticipato), sembra che avremo anche un OnePlus Watch 2. Per il momento non ci sono dettagli su specifiche e caratteristiche, a parte il marchio registrato che confermerebbe il nome. Comunque, visto il look del modello Nord, è probabile che Watch 2 continui ad offrire un display tondo, come quello della prima generazione.

Il settore dei fitness tracker si è fatto super affollato e ormai ci sono tanti modelli con uno stile più simile a quello di uno smartwatch (con ampi e tante funzioni aggiuntive rispetto alle semplici smartband). A quanto pare anche in questo caso sembra che avremo novità: l'azienda ha registrato i nomi OnePlus Band 2 e Nord Band. Quindi è probabile che avremo un modello “superiore” (forse con GPS ed NFC) ed uno più economico. Il primo esperimento di OnePlus nel campo dei tracker risale a gennaio 2021 e da allora ne sono stati fatti di passi avanti. Chissà come sarà il look di questi futuri dispositivi!

Prima di lasciarvi ricordiamo ancora una volta che quanto detto è frutto di ipotesi ed indiscrezioni. OnePlus ha registrato il nome di questi quattro indossabili ma l'ultima parola sulla loro esistenza e sull'uscita spetta sempre alla casa cinese.

