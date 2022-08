OnePlus Ace Pro ufficiale: tutte le differenze con il gemello 10T

Il nuovo modello 10T appena arrivato è l'ultimo flagship del brand cinese per il 2022, ma in Cina è stato appena sfornato il suo gemello. OnePlus Ace Pro è infatti stato lanciato e punta ovviamente ad un comparto top: andiamo a scoprire tutte le specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità sul mercato!

OnePlus Ace Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Nei mesi scorsi OnePlus ha riportato in vita la serie di OPPO sotto la sua ala, lanciando i modelli Ace e Ace Racing. Ora, il cerchio per il 2022 doveva esser chiuso e OnePlus Ace Pro è ciò che serviva: in realtà, se guardiamo già dal design, non abbiamo altro che un rebrand del flagship Global OnePlus 10T e che abbiamo già recensito. Fatta questa premessa, è dunque confermato trovare un display AMOLED con un foro centrale per la fotocamera selfie, un'unità da 6.7″ Full HD+ a 120 Hz con profondità colore a 10 bit ed un lettore d'impronte digitali integrato.

Specifiche tecniche, caratteristiche e fotocamera

In merito alle specifiche tecniche di OnePlus Ace Pro, proseguendo sulla strada del rebrand, abbiamo come chipset lo Snapdragon 8+ Gen 1, che si abbina ai tagli di memoria 12/16 GB RAM, qui la prima differenza con 10T che invece ha un taglio da 8 GB e non da 12, con storage da 256/512 GB.

Lato batteria, troviamo lo stesso modulo da 4.800 mAh e 150W per la ricarica. Non mancano poi le ottimizzazioni per il gaming, un motore della vibrazione su Asse-X avanzato e speaker stereo laterali che non intralciano le sessioni di gioco. Per la fotocamera, restando sempre in tema rebrand, troviamo un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con IMX766 OIS, ultra-wide OV08D e macro OV02B10. Frontalmente è presente una selfie camera da 16 MP S5K3P9.

Infine, parlando del software, se OnePlus 10T segna il debutto della OxygenOS 13, non è lo stesso per OnePlus Ace Pro che non trova la ColorOS 13, visto che in Cina il software è unificato a quello degli OPPO, ma la ColorOS 12.1 su Android 12.

OnePlus Ace Pro – Prezzo e disponibilità

OnePlus Ace Pro arriva in Cina e lo fa purtroppo in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale. Infatti, questo smartphone doveva arrivare nello stesso giorno del 10T, cioè il 3 agosto 2022, ma per alcuni motivi l'hanno posticipato. Questo ovviamente implica che sappiamo già in che versione è arrivato questo dispositivo da noi.

Per il prezzo, in Cina si parte dai circa 506€ (3.499 yuan) della versione 12/256 GB, salendo a circa 550€ (3.799 yuan) per la versione 16/256 GB e per finire, la versione massima 16/512 GB trova un prezzo di circa 622€ (4.299 yuan). Come prevedibile, al cambio sono più bassi di quelli europei, ma immaginiamo anche che il posizionamento sul mercato sia diverso.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il