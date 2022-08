Teclast Brand Day 2022: tablet e notebook fino al 50% di sconto!

Torna l'appuntamento con le offerta di Teclast per il suo Brand Day 2022 su AliExpress. Infatti, l'azienda ha portato tanti prodotti in sconto, fino al 50%, sull'eCommerce asiatico, permettendovi di risparmiare non poco sui suoi tablet e notebook, da sempre riferimento per chi cerca un grande rapporto qualità/prezzo.

Teclast Brand Day 2022: tablet e notebook in offerta per poche ore!

I prodotti aderenti alla promozione del Brand Day 2022 Teclast sono davvero tanti, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta, soprattutto per quanto riguarda i tablet. Infatti, oltre al nuovissimo T50, potete trovare in super offerta il Teclast M40 Pro, con 128 GB di storage e Android 11, oppure il T40 Pro con display 2K, corpo in alluminio ed un audio invidiabile.

Ma, come detto, Teclast non è solo tablet e per il Brand Day, anche i suoi laptop si fanno sicuramente rispettare in termini di sconti. Basti pensare all'ottimo F15 Plus 2, con display da 15.6″, oppure il leggerissimo convertibile Teclast F7s, ad un prezzo davvero imperdibile. Insomma, che si scelga un prodotto adatto alla produttività lavorativa, per lo studio o semplicemente per godersi appieno la multimedialità, con questo marchio si fa sempre centro.

L'iniziativa però non è lunga di scadenza: infatti, potete acquistare i prodotti in offerta Teclast solo per poche ore, cioè fino alle 9:00 del 10 agosto 2022. Bisogna dunque affrettarsi, ma non temete: il link per accedere al Brand Day su AliExpress lo trovate qui in basso, ricordandovi sempre di disabilitare AdBlock nel caso non lo visualizzaste correttamente.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Teclast (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

