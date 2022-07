A febbraio OnePlus ha annunciato i lavori in corso per la prossima OxygenOS 13, nuovissima versione dell'interfaccia proprietaria della compagnia cinese. Intanto, anche se con soggetta a vari ritardi iniziali, la versione 12 ha ormai fatto capolino in Europa e pian piano è arrivata su tanti modelli del brand. Se avete bisogno dei link al download della OxygenOS 12, eccovi serviti! Per chi invece punta al futuro, andiamo a fare il punto della situazione e scoprire quali saranno le novità della OxygenOS 13. In questo approfondimento trovale le varie conferme della casa cinese, in attesa del debutto ufficiale.

OxygenOS 13: ecco le novità che sono state confermate

Nonostante OnePlus abbia già iniziato a parlare della nuova UI, al momento le certezze sulla OxygenOS 13 sono ancora poche. Come da copione avremo l'integrazione con il codice della ColorOS, un cambiamento già in atto da diverso tempo. Inoltre pare che non ci sarà il tanto chiacchierato “sistema unificato”, o meglio non sarà lanciato come immaginavamo. La ColorOS e la OxygenOS continueranno a viaggiare su binari separati in Cina e in occidente anche se sarà una distinzione puramente formale: il nome e parte dell'interfaccia, ma come abbiamo già sottolineato i due software sono legati lato codice. Si è parlato già da un po' di marchi indipendenti, mettendo fine alle voci della scomparsa della OxygenOS in favore di un'unica UI condivisa.

Dopo questo breve – ma obbligato – recap andiamo a vedere quali saranno le novità della OxygenOS 13, stando a quanto confermato tramite il forum ufficiale. Al momento da parte di OnePlus tutto tace, ma a seguito del programma Open Ears sono stati svelati alcuni dei miglioramenti in arrivo. Ricordiamo che il programma permette alla Community di OnePlus di esprimere il proprio parere e in un “incontro” virtuale con i membri del team di OxygenOS si sono tracciate le basi del futuro software grazie al feedback degli utenti.

Il team ha già confermato alcune nuove funzionalità, ma purtroppo queste sono state svelate solo a 16 fortunati (per raccoglierne le impressioni). Quello che il resto degli appassionati possono sapere è racchiuso nei punti che trovate di seguito.

Arriveranno dei miglioramenti per l'interfaccia utente, sia a livello di stile che si personalizzazione.

Il percorso di alcune funzioni sarà ottimizzato, così come la coerenza del sistema (viene da pensare a nuove scorciatoie e cambiamenti nell'interfaccia delle Impostazioni).

Saranno aggiunte più funzionalità all'Always-On Display (come i controlli della musica).

Saranno introdotte nuove ottimizzazioni per la modalità Zen.

Verranno ottimizzati i vari progetti per ottenere il feedback degli utenti e mantenere una comunicazione positiva.

Per ora queste sono le novità che vedremo nella OxygenOS 13, ma è ovviamente palese che tante non sono state ancora svelate. Non appena ci saranno novità ufficiali o indiscrezioni, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

Quando esce la nuova OxygenOS 13 di OnePlus?

Ora che abbiamo fatto il punto della situazione in merito alle varie novità in arrivo con la prossima versione dell'interfaccia proprietaria di OnePlus, la domanda sorge spontanea: quando esce la nuova OxygenOS 13? La data di presentazione è fissata per il 3 agosto 2022, durante un evento che sarà trasmesso il live streaming.

Qual è il primo smartphone con la OxygenOS 13?

La data di presentazione è stata finalmente rivelata ma ora sappiamo anche qual è il primo smartphone OnePlus ad avere a bordo la OxygenOS 13. La nuova versione dell'UI debutterà direttamente sul prossimo top di gamma del 2022, ovvero OnePlus 10T. Si tratta anche del primo flagship della compagnia cinese ad avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultimo chipset di punta di Qualcomm. Se volete saperne di più, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo (anche lui in arrivo il 3 agosto).

