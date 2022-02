OnePlus annuncia OxygenOS 13: che fine ha fatto l’OS con OPPO?

Il 2021 è stato un anno importante per OnePlus e OPPO, con le compagnie che sono sempre più vicine fra loro, ma già si parla di OxygenOS 13. Probabilmente vi ricorderete che l'annuncio di unione fra i due brand fu accompagnato dalla notizia di un sistema operativo unificato. Una notizia che venne probabilmente lasciata di proposito con un alone di mistero, in quanto non venne concretamente spiegato cosa sarebbe accaduto. Da allora, la OxygenOS si è sostanzialmente fusa alla ColorOS, con la UI di OnePlus che ha ereditato molto da quella di OPPO.

Si parla già di OxygenOS 13: a che punto è l'OS unificato fra OnePlus e OPPO?

Nell'annuncio di OnePlus e OPPO, venne confermato testualmente che questo “sistema operativo globale unificato” avrebbe fatto il suo debutto con il “prossimo flagship OnePlus“. Da allora, OnePlus 10 Pro è stato lanciato in Cina con la ColorOS 12, che ricordiamo ha sostituito in toto la HydrogenOS (la versione asiatica della OxygenOS). Tuttavia, questo non è definibile il nuovo sistema operativo, dato che è quello di OPPO e che è già stato introdotto nel corso del 2021 sui modelli venduti in Cina.

In tutto ciò, OnePlus 9 e 9 Pro hanno iniziato ad aggiornarsi alla OxygenOS 12, che come la OxygenOS 11 ha portato avanti l'integrazione della ColorOS nella UI di OnePlus. Ma anche in questo caso, non parliamo di un nuovo sistema operativo unificato, bensì della OxygenOS che già conoscevamo. Se ciò non bastasse a creare confusione, è di queste ore l'annuncio da parte della compagnia di star lavorando alla OxygenOS 13. OnePlus ha dato il via al programma Open Ears, dando modo alla propria community di esprimere il proprio parere sul forum ufficiale. Si terrà il 28 febbraio e saranno coinvolti vari membri del team OxygenOS, che ascolteranno i feedback per capire come sviluppare il prossimo major update.

Mettendo da parte che è ancora presto per parlare di come sarà la OxygenOS 13, presumibilmente in arrivo a fine 2022, è interessante parlarne nell'ottica della fusione con OPPO. L'annuncio di un sistema operativo unificato ha lasciato intendere che OnePlus e OPPO fossero in procinto di annunciare un nuovo OS, perlomeno nel nome, che unisse le due interfacce. Così non sta andando, però, come dimostra il fatto che OnePlus abbia già annunciato la OxygenOS 13 per il 2022/2023.

Alla luce di queste informazioni, continuo a essere dell'idea che potrebbe non esserci un vero e proprio nuovo sistema unificato, bensì un mantenimento di quello attuale. Ciò significherebbe che OnePlus continuerebbe a montare la ColorOS in Cina, dove la UI di OPPO è molto conosciuta, mentre in occidente rimarrebbe la OxygenOS in salsa ColorOS che già abbiamo visto con OxygenOS 11 e 12. C'è anche la teoria secondo cui OnePlus e OPPO avrebbero accantonato i piani di unificazione delle UI, magari rimandandoli a data da definire.

