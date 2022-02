Samsung punta al Quad Fold: quando la creatività “piega” gli ostacoli

Samsung ha dato il via ad una lunga serie di smartphone foldable, affinando man mano l'equilibrio tra design e funzionalità – come dimostrato dai Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 . Il brand sudcoreano sembra tuttavia intenzionato a non arrestare questo trend, ed anzi, pare volerlo cavalcare sino a portarlo al “livello successivo”, come si evince dal brevetto rilasciato nelle scorse ore.

Samsung Galaxy Z Fold “multi-foldable”: un complesso sistema di quattro cerniere per un progetto futuristico

Il nuovo brevetto in questione, depositato da Samsung presso l'OMPI e rilasciato ieri, illustra un potenziale futuro progetto che ha come protagonista uno smartphone dal design apparentemente simile a quello della serie Z Fold/Z Flip; la grande novità – che spicca subito all'occhio – rispetto agli smartphone prodotti finora dal colosso sudcoreano sono le quattro cerniere che attraversano il modello sia sull'asse verticale, sia su quello orizzontale. Questo complesso sistema “a croce” ci consentirebbe di piegare il display verticalmente verso l'esterno, ed orizzontalmente verso l'interno: un design inedito, originale, capace di creare nuove “user experience”. Insomma, dopo il Dual Fold si punterebbe già al Quad Fold!

Come illustrato dalle immagini presenti nella documentazione ufficiale, la cerniera verticale consentirebbe di aprire lo smartphone per ottenere un display più grande, come nel caso di Galaxy Z Fold 3; tuttavia, qui la cerniera è decentrata rispetto all'asse verticale, facendo sì che il pannello sia più grande anche quando non completamente aperto. Piegato esternamente, invece, poiché lo schermo dovrebbe rimane attivo, potremmo utilizzare il modulo fotografico principale per scattare dei selfie. Allo stesso modo la cerniera orizzontale potrebbe consentirci un utilizzo in stile laptop, comodamente poggiato su una superficie, con una tastiera virtuale sulla parte inferiore.

L'ambizioso progetto firmato Samsung sembra dunque avere molteplici utilizzi: come smartphone a doppio display, come piccolo tablet o come “mini” laptop tascabile. Al tempo stesso, maggiori cerniere significano anche maggiori linee di piega sullo schermo, e sebbene Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 siano device premium, la piega sul display per questi modelli è ancora un piccolo tallone d'Achille. Speriamo che un progetto così complesso spinga il brand sudcoreano ad affinare ulteriormente questo leggero difetto, magari lasciandosi ispirare da Oppo Find N ed Honor Magic V, che con i loro sistemi di cerniere hanno minimizzato di parecchio la problematica della piega sul display.

Non sappiamo se e quando questo progetto multi-foldable targato Samsung vedrà la luce, ma lo immaginiamo già con funzionalità da top di gamma. Il supporto alla S Pen, altoparlanti stereo, doppia batteria e una fotocamera sotto il display sembrano aspetti scontati, mentre sul retro dovrebbe trovare spazio una configurazione a tripla fotocamera sul retro.

Che ve ne pare di questo gioiellino? Potrebbe rappresentare una svolta nel settore dei pieghevoli oppure un terminale Quad Fold potrebbe essere un po' troppo esagerato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il