Samsung punta forte sui pieghevoli: si pensa ad un Dual Fold con S-Pen integrata

In occasione del CEO 2022 la compagnia asiatica ha presentato al mondo vari concept pieghevoli, offrendo un breve scorcio di quello che ci aspetta. Tra questi abbiamo avuto modo di mettere gli occhi su Flex S, smartphone pieghevole in due punti in grado di fungere sia da telefono che da tablet. E ora sembra che Samsung abbia deciso di alzare il tiro: un nuovo brevetto ci mostra un terminale Dual Fold, con addirittura un vano per la S-Pen.

Samsung prepara uno smartphone Dual Fold con S-Pen integrata, secondo un brevetto

L'attuale Galaxy Z Fold 3 è stato il primo pieghevole del brand a guadagnare il supporto alla S-Pen, un deciso passo avanti per puntare ad offrire un'identità ben precisa con la sua gamma foldable. Il prossimo passo sarà il modello Flex S, in grado di mettere a disposizione uno spazio ancora più ampio. Il nuovo brevetto depositato da Samsung (ed approvato il 27 gennaio 2022) continua a guardare al futuro: il documento fa riferimento ad uno smartphone pieghevole in due punti, con una struttura ad S e un vano per ospitare lo stilo del brand. Lo smartphone Dual Fold con S-Pen integrata ci mostra come l'azienda stia puntando sempre di più alla produttività: il pieghevole è concepito come un dispositivo legato al business e al mondo dei creator.

Lo slot per la penna è posizionato lungo il bordo inferiore: l'accessorio è agganciato magneticamente ed è presente anche il supporto per la ricarica dello stesso. Come al solito vi ricordiamo che si tratta solo di un brevetto, quindi non è detto che questo dispositivo alla fine diventi un prodotto reale. Tuttavia, viste le ambizioni di Samsung non è da escludere l'ipotesi di vedere una versione commerciale.

