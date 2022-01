Capodanno Cinese Geekbuying 2022: Coupon, offerte e occasioni da non perdere

Siamo ormai agli sgoccioli per il Capodanno Cinese 2022, considerato l'inizio dell'Anno della Tigre e Geekbuying non si è sottratto ai festeggiamenti con le sue offerte dedicate. Infatti, la nuova promo ci porta Coupon per soglia di spesa, prodotti in super sconto e tanto altro così da non far mancare nulla durante queste celebrazioni.

Geekbuying Year of the Tiger: festeggia il Capodanno Cinese 2022 con tante offerte e Coupon

Coupon per soglia di spesa

La prima occasione che si presenta per il Capodanno Cinese 2022 di Geekbuying sono i sempre graditi Coupon per soglia di spesa. Cosa vuol dire? Che per una determinata cifra spesa, c'è un codice da applicare per risparmiare. Di seguito vi riportiamo i suddetti codici, così da non perdervene neanche uno.

NNNINFLUENCER50 – 3$ di sconto su 50$ di spesa

– 3$ di sconto su 50$ di spesa NNNINFLUENCER150 – 8$ su 150$ di spesa

– 8$ su 150$ di spesa NNNINFLUENCER500 – 15$ su 500$ di spesa

– 15$ su 500$ di spesa 22TIGER01 – 3$ su 30$ di spesa

– 3$ su 30$ di spesa 22TIGER02 – 10$ su 120$ di spesa

– 10$ su 120$ di spesa 22TIGER03 – 20$ su 300$ di spesa

Lucky Red Envelope

Se volete tentare la fortuna, Geekbuying mette a disposizione le tradizionali Buste Rosse di Capodanno dove avrete la possibilità di avere numerosi vantaggi. Per partecipare, vi basterà accedere fino all'8 febbraio 2022 e aprire le buste sulla pagina principale.

Offerte con codice sconto Capodanno Cinese 2022

Chiude la carrellata di promozioni una selezione di offerte con codice sconto ad un prezzo molto competitivo proprio per l'evento in questione. Trovate tante proposte come tapis roulant, robot aspirapolvere e monopattini. N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Ricordiamo che il Capodanno Cinese Geekbuying ha validità fino all'8 febbraio 2022, quindi bisogna affrettarsi per accaparrarsi il meglio di questa iniziativa promozionale. Per maggiori dettagli, vi lasciamo la pagina principale dell'evento. N.B. Se non doveste visualizzarla correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

