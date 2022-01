Creality CR-10 Smart: crea un mondo in 3D con la stampante in offerta

L'idea di dare vita alla propria creatività è un po' il compito delle stampanti 3D, che sono sicuramente in aumento. Per questo, se cercate una soluzione che vi permetta di essere quanto più creativi possibile, una stampante 3D come la Creality CR-10 Smart, ora in offerta con codice sconto su TomTop e con la possibilità di spedizione dall'Europa, può essere la scelta giusta da fare.

Creality CR-10 Smart: come risparmiare sulla stampante 3D in offerta su TomTop

La Creality CR-10 è un tipo di stampante 3D FDM, con struttura aperta, che però non perde nulla in quanto a precisione e resa, oltre che essere molto facile da assemblare. Abbiamo un controllo intelligente tramite connessione Wi-Fi o Ethernet RJ45, uno slicing cloud tramite Creative Cloud, oltre che un controllo da remoto ed un display da 4.5″ LCD.

Inoltre, è presente una scheda madre silenziosa auto-sviluppata a 32-bit, che riduce in maniera efficace il rumore di stampa. In più, abbiamo un collegamento diagonale a doppio asse-Z, per una resa di stampa più stabile e precisa. Insomma, non manca di nulla di quanto serve per creazioni di alto livello.

Trovate la stampante 3D Creality CR-10 in offerta con codice sconto su TomTop ad un prezzo davvero conveniente, che potete acquistare con tutta la comodità della spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito è presente il link all'acquisto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

