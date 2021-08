Samsung Galaxy Z Fold 3 ufficiale in Italia con S Pen: è lui l’erede della serie Note

L'ultima parte del 2020 è cominciata sotto lo stendardo dell'innovazione, con il debutto del nuovo pieghevole targato Samsung, dispositivo che è riuscito a convincere più del suo predecessore anche grazie ad una maggiore resistenza. Inoltre è sembra chiaro che la famiglia Fold diventerà sempre più importante, fino ad assorbire e sostituire la gamma Note: insomma, sembra che il futuro del colosso tecnologico sia pieghevole e siamo curiosi di scoprire che cosa si inventerà per i prossimi modelli. Quindi, è già tempo di rifarci gli occhi con il nuovo Galaxy Z Fold 3, fresco di lancio in Italia: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità per il nostro paese.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Con il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 gli utenti potranno immergersi in esperienze di visione cinematografiche e godersi i propri contenuti preferiti su un display Infinity Flex da 7,6 pollici senza interruzioni, grazie alla nuova fotocamera sotto al display. I pixel posizionati sopra al foro della fotocamera permettono a Z Fold3 di offrire un'area di visualizzazione superiore, permettendo agli utenti di visualizzare al meglio le proprie app preferite. Con la nuova tecnologia Eco2, lo schermo è il 29% più luminoso e consuma meno energia, mentre con il refresh rate adattivo Super Smooth da 120Hz, sia sul display principale sia sul display esterno, gli utenti potranno godere di uno scorrimento più fluido e di interazioni rapide.

Per la prima volta nella storia della serie Galaxy Z, Samsung porta la tecnologia più amata della serie Note su Z Fold 3: la funzionalità S Pen. Gli utenti potranno godere di funzionalità completamente ottimizzate per S Pen sul proprio schermo pieghevole, che si dimostra perfetto per il multitasking in mobilità. Sullo schermo principale, è più semplice che mai prendere appunti durante una video call o controllare una to-do list mentre si leggono le email, e con la S Pen è possibile liberare la propria creatività ed essere ancora più produttivi. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni di S Pen per Z Fold 3: S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Entrambe presentano una punta Pro retrattile appositamente progettata con una tecnologia che ne limita la forza per proteggere il display principale di Z Fold 3 e garantire la massima libertà durante l'utilizzo. Si tratta della migliore esperienza S Pen ad oggi disponibile, caratterizzata da una latenza ancora inferiore per garantire possibilità di scrittura, composizione e interazione altamente realistiche, fluide e intuitive.

Z Fold 3 è caratterizzato da un design più elegante, sottile e leggero, per una portabilità superiore rispetto a Galaxy Z Fold 2. Il dispositivo debutta in tre eleganti colorazioni: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver. Il corpo è dotato di impermeabilità di tipo IPX8.

Hardware & Software

Dopo tante speculazioni, ora finalmente conosciamo tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold 3. Il pieghevole del brand asiatico adotta il chipset Snapdragon 888 di Qualcomm, accompagnato da 12 GB di RAM e da 256/512 GB di storage UFS 3.1. Per la batteria invece, nel corpo del dispositivo trova spazio un modulo a doppia cella da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless 10W.

Non manca poi il supporto alla banda ultra larga UWB: si tratta di una tecnologia con Bluetooth LE (Low Energy) in grado di creare una rete di tracciamento grazie alla risposta di terminali dello stesso tipo o marchio (si tratta della funzionalità alla base degli Smart Tag).

Passando alla parte software, ovviamente ottimizzata in favore del form factor pieghevole, gli utenti alla ricerca del massimo della produttività apprezzeranno di certo le funzionalità migliorate della modalità Flex di Z Fold 3, che consente di svolgere più attività contemporaneamente, come partecipare a una video call nella parte superiore dello schermo e controllare gli appunti della riunione nella parte inferiore. Con la finestra Multi-Active aggiornata, è ancora più semplice pianificare la propria agenda mentre si controlla il calendario, tutto sull’ampio schermo dello smartphone. Inoltre, gli utenti possono ora creare una scorciatoia per riaprire le app grazie alla funzionalità Unisci App migliorata, mentre con la nuova barra delle applicazioni è possibile cambiare rapidamente app senza dover tornare alla schermata Home.

Scheda tecnica

Display interno Dynamic AMOLED 2X pieghevole da 7.6 ″ Quad HD+ in 22.5:18 con refresh rate a 120 Hz, risoluzione QXGA+ e 374 PPI + display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6.2″ con risoluzione HD+ (2520 x 840 pixel), rapporto in 24.5:9, 387 PPI e refresh rate a 120 Hz

in 22.5:18 con refresh rate a 120 Hz, risoluzione QXGA+ e 374 PPI display esterno Dynamic AMOLED 2X da con risoluzione HD+ (2520 x 840 pixel), rapporto in 24.5:9, 387 PPI e refresh rate a 120 Hz dimensioni di 158.2 x 128.1 x 6.4 mm (aperto) e di 158.2 x 67.1 x 14.4/16 mm (chiuso) per un peso di 271 grammi

SoC Qualcomm Snapdragon 888

CPU octa-core (1 x 2,84 GHz Cortex-X1 + 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55)

GPU Adreno 660

12 GB di RAM

256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

lettore d'impronte digitali laterale

tripla fotocamera da 12+12+12 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, Dual Pixel AF, grandangolo FOV 123°, teleobiettivo (con OIS) zoom 2X e digitale 10X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, Dual Pixel AF, grandangolo FOV 123°, teleobiettivo (con OIS) zoom 2X e digitale 10X selfie camera sotto al display da 4 MP (f/ 1.8, 2,0 μm, FOV 80˚)

selfie camera esterna da 10 MP (f/2.2 FOV 80°)

supporto dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C, UWB, resistenza all'acqua IPX8

batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W , wireless da 10W e inversa da 4.5W

con ricarica rapida software One UI con Android 11.

Fotocamera

Per la prima volta Samsung introduce la tanto chiacchiera fotocamera sotto al display, una soluzione da 4 MP che consente di avere un display completamente privo di imperfezioni (ma al contempo non eliminare la possibilità di beneficiare degli autoscatti). Passando alla selfie camera frontale esterna, si tratta di un modulo da 10 MP.

Per quanto riguarda invece i sensori che compongono il comparto fotografico principale, abbiamo trittico di moduli da 12 MP, nello specifico un principale Sony IMX555 Dual-PD Wide, un teleobiettivo S.LSI 3M5 2x ed uno ultra-grandangolare S.LSI 3L6.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Z 3 Fold 5G sarà preordinabile in Italia a partire dall'11 agosto, al prezzo di 1.849€ per la versione da 12/256 GB. Il modello maggiorato da 12/512 GB viene proposto invece a 1.949€. La commercializzazione vera e propria partirà invece dal prossimo 27 agosto.

Preordinando il pieghevole tra l'11 e il 26 agosto si riceverà 1 anno del servizio Samsung Care incluso, fino a 450€ di valutazione dell'usato e Note Pack (che include Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W).

