Con l'arrivo di modelli pieghevoli sempre più sofisticati e con il progressivo incremento delle dimensioni della serie S, la famiglia Note di Samsung sta cominciando a diventare quasi un surplus e la compagnia asiatica starebbe pensando di dire addio alla gamma. Tuttavia questo grande cambiamento non coinvolgerà il 2021: secondo le prime indiscrezioni avremo un Samsung Galaxy Note 21, ma si tratterà dell'ultimo modello della famiglia, pronta a dirottare gran parte delle sue caratteristiche verso i modelli S.

Samsung Galaxy Note 21 si farà ma il futuro della famiglia appare incerto

Ovviamente al momento non è dato di sapere quale sarà la decisione finale del colosso tecnologico, eppure voci sempre più insistenti riferiscono della dipartita della famiglia Note. Presumibilmente, durante la prima metà dell'anno Samsung lancerà il nuovo modello top Galaxy S21, a questo giro dotato del supporto alla S-Pen (o almeno uno dei tre modelli che sarebbero previsti, secondo i rumor). Nonostante il grande cambiamento, il Samsung Galaxy Note 21 si farà: si tratterà dell'ultimo smartphone appartenente alla serie mentre – in contemporanea – i dispositivi S implementeranno funzioni e caratteristiche dei Note.

Un'uscita di scena lenta e progressiva, per permettere agli utenti appassionati della famiglia di flagship col pennino di passare poi alla serie Galaxy S. Come anticipato in apertura, l'arrivo dei dispositivi pieghevoli ha cambiato le carte in tavola: questi smartphone offrono una superficie più ampia, possono “cambiare forma” all'occorrenza e di certo si configurano come particolarmente appetibili per l'utenza business e per una fetta di consumer interessata ad avere a disposizione uno schermo più grande.

Insomma, sembra che nel corso della seconda metà del 2022 saranno i dispositivi Z Fold a farla da padrona. Visti questi presupposti per Samsung, non possiamo fare a meno di chiederci quali siano i piani di Xiaomi e dei colleghi cinesi. Il pieghevole della casa di Lei Jun e quello di OPPO potrebbero richiedere più tempo del previsto e ad oggi non sappiamo ancora per certo se li vedremo tra i protagonisti del 2021. Eppure si tratterà di un anno di fuoco, l'anno della fotocamera sotto il display: dopo la parentesi ZTE anche Xiaomi si cimenterà nell'impresa e tra le nuove aggiunte si prenota un posto perfino Realme.

