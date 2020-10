Samsung Galaxy Z Fold 2 è molto più resistente del precedente modello | Video

Da poco è stato lanciato sul mercato il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2, il nuovo pieghevole del brand sudcoreano. Sono cambiate tante cose rispetto alla versione precedente, a partire proprio dalle diagonali dei due display, ora leggermente più ampie, fino a giungere alla cerniera centrale. A differenza del primo modello, infatti, nessuno ha ancora lamentato evidenti problemi con questa unità. Sarà davvero così? JerryRigEverything ha provato a dare una risposta ai tanti dubbi.

Galaxy Z Fold 2 è costruito meglio del suo predecessore

Dando uno sguardo a tutti i vari test effettuati da JerryRigEverything, e pubblicati su YouTube, questo nuovo pieghevole di Samsung sembra essere migliorato sotto diversi aspetti. Prima di tutto, infatti, la resistenza è maggiore rispetto al precedente modello, non solo per quanto riguarda il display ma anche tutte le altre componenti, compresa la cerniera centrale. Ovviamente, il pannello frontale è più delicato rispetto a quello presente sui normali smartphone, ma poco importa in questo caso. Samsung Galaxy Z Fold 2, infatti, ha resistito bene anche alle cadute, non deformandosi quasi e rimanendo “intatto”.

Questo dispositivo è stato anche smontato, per conoscerne tutti i segreti. Non è poi così impossibile aggiustarlo, almeno stando a quanto mostrato dalle immagini condivise dal noto youtuber. Basta munirsi di pochi e semplici attrezzi di plastica, e tutto può essere rimosso senza troppi problemi. Durante tali operazioni, tra l'altro, è stato svelato anche il meccanismo che compone la cerniera. Dategli un'occhiata qui sotto, all'interno del video dedicato.

