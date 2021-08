Hongqi S9: la rivale cinese di Ferrari e Lamborghini… nasce in Italia

Potreste aver sentito parlare del brand Hongqi per la passata collaborazione nata con Huawei, ma probabilmente è un nome a molti ignoto. Si tratta di una linea automobilistica che nasce dalla joint venture statunitense fra la cinese FAW Group e la startup italo/americana Silk EV. Da questa sinergia è nata Hongqi S9, una hyper-car che combina il tocco occidentale con quello orientale, con una commistione fra arte e tecnologia. Presentata per la prima volta al Salone di Francoforte 2019, è stata ufficializzata al Salone di Shanghai 2021 e si appresta così ad entrare in fase di produzione.

Hongqi S9 è l'hypercar che nasce sull'asse USA/Italia/Cina

Hongqi S9 nasce come uno dei modelli disegnati da Walter de Silva, celebre designer che ha lavorato per FIAT e Volkswagen. La livrea riporta alla mente quella di celebri modelli Ferrari e Lamborghini, due aziende da cui Silk-FAW ha pescato per arruolare dirigenti e dipendenti. Non a caso, l'hyper-car verrà costruita nella nostrana Motor Valley in quel di Reggio Emilia, nello stabilimento che dista 44 km dalla Maranello di Ferrari e a 51 km dalla sede Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Senza contare che è proprio in questa zona che nascono le creazioni delle scuderie Maserati e Ducati.

Il sistema ibrido è composto da un motore a benzina della S9 è un V8 4 litri da 880 CV con turbocompressore elettrico, coadiuvato da due motori elettrici per un totale di 1.400 CV. La sua produzione fa parte di un piano a lungo termine di Silk-FAW, con investimenti pari a 1,2 miliardi di dollari per costruire l'impianto di produzione di Hongqi S9 (e la più modesta S7) e il centro di Ricerca e Sviluppo. Il piano prenderà via da fine 2021, con un complesso pari a 320.000 mq comprensivo di una pista di prova per svolgere i test di guida.

Hongqi S9 verrà mostrata per la prima volta dal vivo in occasione della prossima Milano Design Week, che si terrà dal 5 al 10 settembre 2021. Una volta avviata la fase di produzione, a partire dal 2023, chi vorrà accaparrarsene una dovrà sborsare la cifra di ben 1,5 milioni di euro.

