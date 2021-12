OPPO Find N sarà il pieghevole più compatto di tutti

Con l'arrivo del nuovo Snapdragon 8 Gen 1, i riflettori sono puntati sui prossimi top di gamma che avranno a bordo questa soluzione. Ovviamente anche OPPO è partita con botto: il prossimo Find X4 avrà dalla sua l'ultima soluzione high-end di Qualcomm e siamo curiosi di saperne di più. Tuttavia il debutto della prossima generazione sarà intervallato da uno dei dispositivi più attesi del brand: OPPO Find N è il primo smartphone pieghevole della compagnia cinese e finalmente riusciamo a scoprire qualcosa di più: ecco tutto quello che sappiamo su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita!

Aggiornamento 14/12: nuovi rumors ci svelano come sarà fatto OPPO Find N in merito a display e dimensioni. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo nella sezione “Design e display”.

OPPO Find N: tutto quello che sappiamo sul primo pieghevole del brand

I primi dettagli ufficiali dedicati al pieghevole di OPPO ci arrivano da un post di Pete Lau (Chief Officer della compagnia) e da un video teaser che svela quello che sarà il design del dispositivo. Il dirigente ha confermato ufficialmente l'uscita di OPPO Find N: come da copione si tratta del primo top di gamma foldable dell'azienda, il risultato di quattro anni di intensa ricerca e sei generazioni di prototipi. Stando alle parole di Pete Lau, il dispositivo rappresenta la risposta di OPPO al futuro degli smartphone.

Design, display e specifiche tecniche

Come anticipato dai leak delle scorse settimane, OPPO Find N avrà un look simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 3, Huawei Mate X2 e Xiaomi Mi MIX Fold. Avremo quindi un design infold, cioè con un display esterno ed uno schermo in grado di piegarsi verso l'interno. Secondo quanto trapelato, però, il pieghevole OPPO adotterebbe dimensioni ben più contenute rispetto alla concorrenza.

Per quanto riguarda il display esterno, si parla di un'unità OLED fornita da BOE da 5,45″ con refresh rate a 60 Hz. Lo schermo interno, invece, sarebbe un'unità sempre OLED ma fornita da Samsung di 7,1″ con refresh rate avanzato a 120 Hz LTPO. Interiormente avremo una selfie camera tramite punch-hole, posizionata nell'angolo in alto a sinistra. Lateralmente è posizionato il lettore d'impronte digitali.

Ciliegina sulla torta, Pete Lau sostiene che il display interno non avrà una piega visibile, similmente a quanto accade sui pieghevoli delle aziende rivali.

OPPO Find N Very cute size pic.twitter.com/cfco2Ea6Be — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2021

Hardware e fotocamera

Passando al comparto tecnico, il pieghevole di OPPO sarebbe mosso dallo Snapdragon 888, mentre la batteria sarebbe un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 a 65W. Il comparto fotografico dovrebbe fare affidamento su una tripla camera da 50+16+13 MP con sensori Sony IMX766, IMX481 e ISOCELL S5K3M5. Si vocifera, poi, della presenza di una selfie camera interna da 32 MP.

OPPO Find N – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Find N è fissata per il 15 dicembre, mentre per il prezzo non abbiamo ancora informazioni ufficiali. Secondo le indiscrezioni, OPPO Find N avrà un prezzo in Cina di 12.999 yuan (1.800€) per la variante da 8/256 GB, salendo a 13.999 yuan (1.950€) per la 12/512 GB.

