Recensione Uwant B100E: il migliore aspirapolvere per divani e NON SOLO!

Il settore dei prodotti per la pulizia della casa (e non) con i dispositivi cinesi sempre più tecnologici ha subito una forte impennata; è il caso dei robot aspirapolvere fino a pochi anni fa un'assurdità per molti, ed oggi ognuno di noi ne ha almeno uno in casa.

Oggi ho provato un altro prodotto per la pulizia di ambienti domestici e non solo, ma questa volta c'è tanta sostanza e poche questioni “smart”: si tratta dell'Uwant Spot Cleaner B100E, uno smacchiatore in grado di aspirare e lavare i tessuti delle vostre tende, divani, sedili dell'auto e via discorrendo.

Recensione Uwant Spot Cleaner B100E

Design e Costruzione

Uwant Spot Cleaner B100E è realizzato interamente in plastica, ma forse questo era scontato. È assemblato bene, possiede una comoda maniglia sulla parte superiore per il trasporto, e due pratici serbatoi laterali adatti uno per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca aspirata durante le operazioni di pulizia.

Nella parte inferiore c'è l'ingresso per il tubo di aspirazione mentre al centro ci sono le griglie di aerazione per lasciare raffreddare il potente motore verticale che è presente al centro del corpo del B100E.

Dall'altra parte del dispositivo è presente il cavo elettrico con presa Schucko estensibile e, grazie al pulsante di riavvolgimento, sarete facilitati a riporre il cavo; il meccanismo non è dei migliori, ad essere onesti, e molto spesso dovrete “aiutare” voi il cavo a rientrare.

I serbatoi sono due, come anticipato, uno per l'acqua pulita ed uno per l'acqua reflua; la capacità è di 1.8L per entrambe, che è davvero molto ampia, da permettervi un bel po' di lavaggi: io per esempio ho lavato i sedili della mia auto, due tappeti più alcuni test per capire se fosse davvero un buon sistema, e ho consumato solo metà dell'acqua caricata.

Le dimensioni dell'Uwant Spot Cleaner B100E sono piuttosto compatte: pari a 39 x 39 x 41cm di altezza, il dispositivo è pratico da utilizzare ovunque ma soprattutto grazie alle quattro ruote inferiori (due fisse e due mobili) si può trasportare in lungo e largo dentro casa senza doverlo sollevare, seppur il peso sia contenuto e pari a meno di 5kg.

Specifiche, Aspirazione e Lavaggio

A livello di dotazione tecnica l'Uwant Spot Cleaner B100E possiede un motore con un assorbimento energetico pari a 450W e due livelli di potenza d'aspirazione; il livello standard ha una potenza pari a 8000Pa mentre il livello più forte sale a 12000Pa. Le due modalità sono facilmente riconoscibili tramite il pulsante a sfioramento presente sul display frontale: il led rosso indica l'alta potenza di aspirazione, mentre quello blu la modalità normale.

Nel concreto durante le operazioni di pulizia l'ho sempre utilizzato nella modalità ad alta potenza, ed il motivo ve lo spiego subito. Uwant Spot Cleaner B100E possiede in confezione, oltre il tubo aspirante lungo circa 1 metro fondamentale per l'utilizzo del dispositivo, una spazzola con delle setole frontali dotata di un pulsante per lanciare il getto d'acqua.

L'acqua fuoriesce dalla parte inferiore della spazzola, poi le setole strofinano la zona interessata (sono molto morbide, non rovinano le superfici) e la parte superiore aspira l'acqua sporca ed eventuale polvere presente.

Nei vari test effettuati mi sono reso conto che utilizzando la modalità normale non c'è grande potenza di aspirazione ma semplicemente perchè la “bocca aspirante” è davvero molto piccola ed è evidente come Uwant l'abbia pensata esclusivamente per il tiraggio dell'acqua e non anche della polvere.

La potenza “pura” effettivamente c'è e lo si nota mettendo una mano davanti al foro di partenza dell'aspirazione; tuttavia il mio consiglio è quello di non utilizzarlo come puro e semplice aspirapolvere, in quanto non è qui che riesce a dare il meglio di se.

La qualità del lavaggio è buona, soprattutto se nel serbatoio dell'acqua pulita ci aggiungete in quantità misurata un buon sgrassatore liquido (magari adatto per specifiche superfici); quello che non mi è andato giù è l'assenza della funzionalità del lavaggio a vapore e quindi con acqua calda.

È risaputo che nel lavaggio di divani, tende o altro l'acqua ad alte temperature è un toccasana per l'ottimizzazione dei risultati, ma soprattutto per l'igienizzazione ed eventuale rimozione di batteri; l'Uwant Spot Cleaner B100E non è dotato di questa peculiarità, purtroppo.

La chicca interessante è la funzione di Auto Cleanup, che consiste in una sorta di autolavaggio della spazzola e dell'intero tubo evitandovi la rogna di doverlo sganciare e pulire manualmente al termine di ogni utilizzo; idealmente è molto buono come concetto, ciò che l'azienda non ha preso in considerazione, però, è la presenza di eventuali corpi estranei nei vari punti degli accessori (nel mio caso, i capelli vicino i sedili dell'auto erano tutti intrappolati nella parte superiore della spazzola), perciò a mio dire una pulizia “manuale” è sempre la soluzione migliore.

Considerazioni e Prezzo

Conviene oppure no? In linea di massima la risposta è si. Sì perchè le alternative sul mercato Europeo sono ben più care di meno di 180€ richiesti (in promozione ora, tra pochi giorni passerà al suo prezzo reale di circa 230€) e perchè in sostanza fa tutto quello che promette di fare in modo più che buono.

Il grande assente chi è? Senza dubbio il lavaggio a vapore che, ammetto, avrei trovato comodissimo e molto utile. Non ci resta che sperare nel prossimo modello.

