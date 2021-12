OPPO Find N ufficiale: il pieghevole più compatto ed economico di tutti!

Se il primo giorno dell'evento INNO Day 2021 ci ha regalato una panoramica del primo visore AR della compagnia cinese e la nuovissima NPU per l'imaging MariSilicon X, questo secondo appuntamento non è di certo da meno. Finalmente mettiamo gli occhi su OPPO Find N, il tanto chiacchierato smartphone pieghevole del brand: siete pronti a scoprire tutto?

OPPO Find N ufficiale: tutte le novità e le caratteristiche del nuovo pieghevole

Risultato di quattro anni di ricerca e sviluppo e sei generazioni di prototipi, OPPO Find N porta con sé un nuovo approccio al fattore di forma pieghevole e offre un'esperienza utente rinnovata sia per le persone che hanno utilizzato dispositivi pieghevoli in passato, sia per chi non li ha mai conosciuti. Il dispositivo offre uno smartphone compatto completamente funzionante quando è chiuso; una volta aperto, il terminale mette a disposizione dell'utente un display perfetto per la produttività e per i contenuti multimediali.

Per la prima volta su uno smartphone pieghevole, OPPO Find N utilizza un landscape ratio per il display interno, assicurando così agli utenti un balance migliore nel passaggio dal display immersivo interno da 7.1″ a quello esterno da 5.49″, per un'esperienza completa e senza compromessi sulle dimensioni o sull'utilizzo. Il pannello interno è un'unità LTPO con tanto di refresh dinamico a 120 Hz ed una frequenza di campionamento al tocco a 1.000 Hz.

Con un rapporto in 8.4:9, il display interno si apre direttamente in modalità landscape in modo che gli utenti possano guardare video, giocare o leggere libri senza dover ruotare il dispositivo. Quando è piegato, l'aspect ratio da 18:9 offre agli utenti un'esperienza completa e familiare, confortevole nell'utilizzo anche con una sola mano.

Grazie alla pratica cerniera Flexion, il dispositivo può rimanere piegato a metà in qualsiasi angolazione e può essere utilizzato in stile laptop. Parlando di resistenza, non è presente nessuna certificazione per l'impermeabilità anche se durante l'evento si è parlato di resistenza agli schizzi d'acqua. Il top di gamma si rifà con il vetro protettivo, un pannello Gorilla Glass Victus.

Per quanto riguarda il comparto hardware, OPPO Find N è mosso dallo Snapdragon 888, accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1. Per l'autonomia si affida ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 33W; non mancano poi la ricarica wireless da 15W e quella wireless inversa da 10W.

Il comparto fotografico su basa su una tripla camera da 50 + 16 + 13 MP con grandangolo e teleobiettivo. Per le selfie camera abbiamo moduli da 32 MP.

Concludiamo con il prezzo di vendita: solo 1.200$ al cambio! Si tratta del pieghevole più economico attualmente disponibile ma per ora si è parlato sulla della commercializzazione in Cina (dal 23 dicembre).

Volete sapere tutto, ma proprio tutto, su OPPO Find N? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al primo pieghevole della casa cinese.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il