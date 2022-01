OnePlus spiega perché la OxygenOS 12 sta tardando in Europa

Forse vi sarete accorti che l'aggiornamento ad Android 12 sta tardando ad arrivare ed è anche il caso della OxygenOS 12 di OnePlus. La compagnia di Pete Lau non è la sola a stare avendo problemi nel rilasciare il nuovo major update Android: pure Samsung, una delle prime ad aver aggiornato, ha subito una battuta d'arresto. Specialmente se si guarda all'Europa, sono ancora pochi gli utenti che possono vantare l'ultima versione del robottino verde: Realme sta aggiornando ma soltanto in Asia, OPPO sta iniziando in questi giorni e Xiaomi la sta portando in Cina con la nuova MIUI 13.

Niente OxygenOS 12 in Europa? Il team OnePlus spiega la situazione

Nonostante questi rallentamenti, OnePlus può fregiarsi di essere stata una delle prime ad aggiornare ad Android 12 con la sua OxygenOS 12. Ma anche OnePlus si è trovata costretta a interromperne il roll-out per poi riprenderlo non appena risolti i problemi segnalati, ma è un roll-out ben lungi da poter essere definito capillare. In particolare in Europa, dove l'aggiornamento non è ancora stato ufficialmente rilasciato per i possessori di OnePlus 9 e 9 Pro. Mentre in USA e India gli smartphone sono stati aggiornati, nel nostro continente l'aggiornamento sta ancora latitando. Ma perché? A spiegarci la situazione interviene uno dei membri dello staff OnePlus sul forum ufficiale:

“Ciao a tutti, abbiamo notato che alcuni utenti europei chiedono quando sarà disponibile una build per loro. Vi assicuriamo che il team software sta lavorando duramente per rilasciarlo il prima possibile e verrà rilasciato gradualmente nel mese di gennaio 2022.

Per fornire un po' di contesto sul motivo per cui le build europee vengono rilasciate separatamente, ciò è dovuto a un processo di approvazione tecnica più rigoroso nell'UE. La build richiede la certificazione di più parti interessate (corrieri diversi in paesi diversi), il che rende il processo più lungo per questa regione. Grazie per la vostra comprensione.“

Insomma, se tutto andrà come previsto quello di gennaio sarà il mese in cui anche i proprietari europei di OnePlus 9 e 9 Pro potranno aggiornare alla OxygenOS 12. Lo stesso mese in cui la UI con Android 12 farà il suo debutto per la prima volta pre-installata su smartphone, cioè OnePlus 10 Pro.

