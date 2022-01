OPPO A96 5G: le immagini leak appaiono in rete

OPPO A96 5G sarà il nome di uno dei prossimi smartphone che la compagnia sta preparando al debutto. Così come un po' tutti i produttori telefonici, anche OPPO deve gran parte del suo successo commerciale alla sua proposta nella fascia media. Se quindi la famiglia Find e quella Reno rappresentano i modelli più pregiati, quelli della serie A sono quelli più venduti. Non a caso, soltanto nel 2021 sono stati lanciati 20 modelli nella serie A, anche perché parliamo di una famiglia di dispositivi pensata per tutte le tasche.

OPPO A96 5G sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Si parte quindi da modelli come A11s, decisamente poco costosi, arrivando a esponenti più elevati come questo OPPO A96 5G. L'estetica che traspare dalle immagini pubblicate in anteprima dal leaker Evan Blass è molto simile ad altri dispositivi targati Realme e OnePlus. Penso in primis a Realme GT Neo 2 e OnePlus Nord 2, quindi uno schermo punch-hole laterale sul davanti e un modulo fotografico rettangolare sul retro.

Non conosciamo ancora le specifiche che avrà OPPO A96 5G, ma possiamo ipotizzare la presenza di uno schermo AMOLED da circa 6,4″ Full HD+ ad almeno 90 Hz. Rimane un mistero il chipset a bordo, che potrebbe essere un SoC Qualcomm ma che forse più probabilmente sarà un MediaTek, in modo da offrire una soluzione 5G meno costosa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il