Xiaomi comincia l’anno con la giusta carica: al via le offerte del 2022!

Siamo finalmente nell'anno nuovo e com'è ovvio non c'è modo migliore di una bella promozione in salsa Xiaomi per festeggiare la fine del 2021. In questi giorni sono attive le prime offerte del 2022 dello store ufficiale di Xiaomi, con tanti prodotti ed accessori disponibili a prezzo scontato. Il nuovo anno comincia con la giusta carica… ed c'è anche coupon generico che vi permette di risparmiare su (quasi) tutto il catalogo!

Arrivano le prime offerte del 2022 dello store ufficiale di Xiaomi, tra smartphone e accessori tech

Per quanto riguarda il nuovo coupon generico dedicato alle offerte per il nuovo anno, si tratta di un codice utilizzabile fino al 5 gennaio 2022 (termine ultimo anche per il periodo promozionale) sullo store ufficiale di Xiaomi. Il coupon permette di ricevere uno sconto di 20.22€, ma è valido solo per acquisti superiori ai 400€; inoltre vi segnaliamo che non è utilizzabile sulle smart TV del brand (ma resta comunque valido su tutto il catalogo).

Passando invece alle offerte vere e proprie, in queste ore troviamo tutta una serie di sconti da non sottovalutare (specialmente tenendo conto che si tratta di prodotti venduti e spediti dallo store ufficiale). Qualche esempio? Xiaomi 11 Lite 5G da 8/128 GB viene proposto a 349€: il medio gamma ultra-leggero si è dimostrato un valido alleato in ogni occasione. Il top di gamma Xiaomi 11T è in sconto a 499€ nella versione da 8/256 GB. Non mancano accessori tech indispensabili come la nuova Mi Smart Band 6 NFC e la telecamera di sicurezza Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, rispettivamente a 44.9€ e 49.9€.

Questa non è che una piccola parte dei prodotti in sconto: ci sono smartphone Redmi, POCO, smart TV, monitor, router, monopattini elettrici, zaini, TV box e tantissimi altri dispositivi ed accessori in offerta. Inoltre non dimenticate del coupon da utilizzare per un ulteriore risparmio. Di seguito trovate sia il codice sconto che la pagina principale dedicata alle prime offerte del 2022 di Xiaomi: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

