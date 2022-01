MIUI 13: ecco com’è il nuovo Centro di Controllo di Xiaomi

Avete visto quali sono le novità che Xiaomi ha preparato per l'ultimo aggiornamento alla MIUI 13? C'è un articolo dedicato in cui ve ne parlo, ma come per ogni major update Xiaomi c'è molto di cui parlare. Di per sé il major update non è uno dei più significativi degli ultimi anni, anche se ovviamente non mancano varie modifiche applicate, anche alla UI. Graficamente la MIUI 13 non stravolge quanto visto con le precedenti MIUI 12 e 12.5, ma una delle novità della nuova UI riguarda il Centro di Controllo. Da anni elemento fondamentale dell'esperienza software degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, ecco come è stato modificato con la MIUI 13.

Xiaomi cambia il Centro di Controllo con l'aggiornamento alla MIUI 13

Se avete uno smartphone Xiaomi non troppo datato, saprete bene com'è fatto il Centro di Controllo, pertanto vediamo come cambia con la MIUI 13. Nella parte superiore, al posto di avere quattro quick toggles principali ce ne solo soltanto due, cioè quelli per attivare/disattivare Wi-Fi e rete mobile. Con lo spazio guadagnato, il team MIUI ha deciso di posizionare gli slider per luminosità e volume.

Di conseguenza, scompare lo slider della luminosità dal basso, guadagnando altro spazio in verticale. Oltre a queste modifiche, all'interno del Centro di Controllo della MIUI 13 è stata aggiunta l'opzione Magic Center. È la nuova modalità per mettere in comunicazione smartphone con i dispositivi compatibili dell'ecosistema Xiaomi. Se foste curiosi, c'è un articolo dedicato al funzionamento del Magic Center.

Se anche voi state attendendo che l'aggiornamento alla MIUI 13 arrivi sul vostro smartphone, vi ricordo la lista degli smartphone che riceveranno il major update. Se invece non voleste attendere, con le custom ROM Xiaomi.eu potete provare la MIUI 13 in anteprima rispetto alla roadmap ufficiale per l'occidente.

