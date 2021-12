OnePlus 9 e 9 Pro, stop all’aggiornamento alla OxygenO12: che cosa sta succedendo

Sono passati solo una manciata di giorni dal rilascio dell'aggiornamento alla OxygenOS 12 Stabile, basata su Android 12, per OnePlus 9 e 9 Pro. Se tutto fosse filato liscio l'update sarebbe arrivato per tutti i modelli interessati, dopo il primo periodo di prova. Tuttavia le cose sono andate diversamente e la compagnia cinese ha interrotto il rilascio dell'aggiornamento. La causa? Troppi bug!

OnePlus 9 e 9 Pro: l'aggiornamento alla OxygenOS 12 con Android 12 è stato interrotto

Come gli appassionati di OnePlus ben sanno, la compagnia è nel bel mezzo di una fase di transizione molto delicata. L'unione consolidata con OPPO ha portato ad unificare la OxygenOS e la ColorOS, almeno per quanto riguarda l'esperienza sotto la superficie (dato che noi occidentali continueremo ad avere la Oxygen a bordo dei nostri modelli OP). I primi dispositivi a “beneficiare” di questo software unificato dovrebbero essere proprio OnePlus 9 e 9 Pro con la OxygenOS 12 ed Android 12, ma a quanto pare le cose non stanno andando per il verso giusto.

Già nei giorni scorsi si parlava dei molteplici bug causati dall'aggiornamento in questione: problemi alle chiamate, con il riempimento automatico, la rimozione di alcune caratteristiche precedenti (come la possibilità di personalizzare la barra di stato). Insomma, i bug riscontrati sono stati davvero tanti e per questo motivo OnePlus ha deciso di interrompere il rilascio dell'update.

Per il momento non ci sono altri dettagli: la compagnia di Pete Lau ha dichiarato che una nuova versione sarà pronta e rilasciata il prima possibile.

