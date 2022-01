OPPO ColorOS 12: ecco la roadmap per l’Italia

Sono mesi che OPPO ha presentato ufficialmente la ColorOS 12, ma qua in Italia non ve n'è ancora traccia. Al contrario di realtà come Samsung e OnePlus, solitamente molto reattive nell'aggiornare gli smartphone in occidente, OPPO aggiorna prima in Asia e mesi dopo fuori dalla madrepatria. Successivamente all'annuncio per la Cina è stata presentata la ColorOS 12 Global, ma quello che si chiedono gli utenti italiani è: quando arriverà l'aggiornamento sul mio smartphone?

OPPO pubblica la roadmap per la ColorOS 12 in Europa (Italia compresa)

A darci una risposta, per quanto parziale, ci pensa lo stesso team software OPPO. Con un tweet negli scorsi giorni, è stata rivelata quella che sarà la roadmap iniziale per il roll-out della ColorOS 12 in Europa e quindi anche in Italia. Purtroppo per il momento i modelli coinvolti sono soltanto due, ovvero i seguenti:

In corso: OPPO Find X3 Pro 5G

Dal 20 gennaio: OPPO A73 5G

All'appello mancano diversi modelli, cioè OPPO Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite, Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 Z 5G. Senza contare i vari modelli della serie A, alcuni dei quali saranno aggiornati, altri no. Non appena avremo nuovi dati ufficiali aggiorneremo l'articolo.

