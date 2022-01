Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 ritorna in sconto in versione aggiornata

Siete in cerca di un portatile top e non vi spaventa salire leggermente di prezzo (seppur puntando sulla potenza e sul risparmio)? Allora Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 è il laptop che fa al caso vostro grazie ai nuovi ribassi: un terminale premium dalle specifiche bestiali, ad un prezzo abbordabile e ora anche in una versione rinnovata (sempre con processori Intel Core 11th Gen)!

Aggiornamento 03/01: Mi Notebook Pro 15 torna nuovamente disponibile all'acquisto, questa volta con un hardware rinnovato. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021: come risparmiare sull'acquisto del nuovo laptop premium

Come anticipato in apertura, Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 è un portatile al top dotato di caratteristiche di tutto rispetto. Il dispositivo adotta un ampio display da 15″ OLED E4 con risoluzione 3.5K e 90 Hz, luminosità fino a 600 nit, copertura del colore del 100% P3 e 261 PPI. Ovviamente il cuore del terminale è un processore Intel Core 11th Gen: abbiamo la versione con i7-11370H e quella con i5-11300H, con grafica MX 450 (oppure Intel Xe, ma solo per il modello i5). La compagnia di Lei Jun ha lanciato anche altre due versioni, in entrambi i casi con grafica MX450 ma dotate di processori Intel Core i5-11320H e i7-11390H.

Completano il quadro 16 GB di RAM e storage da 512 GB SSD-PCI, una tastiera retroilluminata, il lettore d'impronte digitali ed una batteria da 66 Wh con ricarica da 100W.

L'ultimo Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 è disponibile in offerta ad un prezzo decisamente interessante, sia per quanto riguarda la nuova versione con i5 che quella con i7. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il