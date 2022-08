OnePlus Nord N20 SE ufficiale: l’entry level “rubato” ad OPPO debutta su AliExpress

Abbiamo parlato in precedenza di un misterioso smartphone Oneplus derivato da OPPO, un vero e proprio rebrand. Ora scopriamo finalmente tutti i dettagli dato che l'azienda cinese ha deciso di alzare il sipario sul nuovo arrivato. Non solo abbiamo assistito al lancio del top di gamma 10T, ma c'è spazio anche per un entry level. OnePlus Nord N20 SE è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

OnePlus Nord N20 SE ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo subito col chiarire che OnePlus Nord N20 SE è un dispositivo derivato da OPPO, marchio ormai divenuto vitale per la casa di Pete Lau. Lo smartphone originale è stato lanciato in Cina come OPPO A57 4G ed in India come OPPO A77 4G: specifiche e design restano invariate, fatta eccezione per la presenza del logo di OnePlus al centro della scocca.

Per il look, troviamo un modulo rettangolare che ospita una dual camera posteriore mentre frontalmente abbiamo un pannello con notch a goccia. Il display è un'unità LCD da 6.56″ HD+ (1612 x 720 pixel) con refresh rate standard a 60 Hz. Il corpo misura 163.74 x 75.03 x 7.99 mm per un peso di circa 187 grammi.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di OnePlus Nord N20 SE, a muovere il tutto troviamo il chipset MediaTek Helio G35, octa-core fino a 2.3 GHz con GPU IMG GE8320, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Ovviamente si tratta di uno smartphone 4G, con supporto Dual SIM; non mancano il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0 e un ingresso mini jack per le cuffie (per la ricarica abbiamo una porta Type-C). Il GPS è presente ma è necessario rinunciare all'NFC per i pagamenti.

Il comparto fotografico è basato su un sensore principale da 50 MP (come la versione indiana OPPO A77, mentre la variante cinese A57 ha un modulo da 13 MP). Questo è accompagnato da un obiettivo da 2 MP dedicato alla profondità di campo. Lato selfie, all'interno del drop notch, trova spazio una selfie camera da 8 MP.

OnePlus Nord N20 SE – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo OnePlus Nord N20 SE è stato lanciato a sorpresa, direttamente tramite AliExpress, al prezzo di 322€ per la sola versione da 4/64 GB. Di seguito trovate il link alla pagine del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

