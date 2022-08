Zenfone 9 punta sul modding: ASUS permette lo sblocco del bootloader con questo tool

A distanza di una settimana dal debutto del nuovo top di gamma compatto, torniamo a parlarne con una novità dedicata agli utenti più smanettoni. ASUS ha rilasciato ufficialmente il tool che permette di sbloccare il bootloader di Zenfone 9, insieme al codice sorgente del kernel e il primo firmware dedicato al flagship: insomma, il brand asiatico punta ad ingolosire anche gli appassionati di modding!

ASUS Zenfone 9: come sbloccare il bootloader e codice sorgente del kernel rilasciato

Per quanto riguarda il software presente a bordo del dispositivo, come di consueto ASUS ha optato per una versione quasi stock di Android. Ci sono poche personalizzazioni da parte dell'azienda, eppure gli appassionati di modding sono tanti e spesso è sopratutto la curiosità verso nuove ROM o mod a spingere verso un cambiamento. Con il nuovo Zenfone 9, ASUS segue la solita tradizione e ancora una volta strizza l'occhio al modding con un tool ufficiale che permette di sbloccare il bootloader.

Il funzionamento del software è semplicissimo: si tratta di un file APK da installare a bordo del flagship. Ovviamente, nonostante si tratti di uno strumento ufficiale, ricordiamo che lo sblocco del bootloader invalida la garanzia. Inoltre il processo necessita di un ripristino delle condizione di fabbrica, quindi è necessario effettuare un backup prima di procedere con lo sblocco. Infine segnaliamo che la procedura disattiverà gli update OTA: poco male perché ASUS pubblica regolarmente i nuovi firmware sul sito ufficiale

Ciliegina sulla torta, l'azienda asiatica ha già pubblicato il codice sorgente del kernel del nuovo Zenfone 9: si tratta di un passaggio fondamentale che apre la strada agli sviluppatori di terze parti per cominciare a dare vita a Custom ROM, kernel e mod. Il tool per sbloccare il bootloader, così come il primo firmware e il codice sorgente del kernel, sono disponibili al download nel sito ufficiale, tramite il link qui sotto.

ASUS Zenfone 9 – Scarica tool sblocco bootloader (e altro) – DOWNLOAD

Curiosi di conoscere tutti i segreti del nuovo top di gamma targato ASUS? Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i dettagli su specifiche e prezzi!

