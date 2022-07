OnePlus Nord Watch potrebbe essere più di quello che immaginiamo

Il debutto del primo smartwatch di OnePlus non è stato accolto con troppo entusiasmo: il lancio è stato addirittura rimandato e le conseguenze si sono fatte sentire. Con il suo nuovo indossabile la compagnia spera di recuperare terreno in un settore davvero agguerrito: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni e le conferme su specifiche tecniche, prezzo e uscita di Oneplus Nord Watch!

OnePlus Nord Watch: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo col dare un primo sguardo al design di OnePlus Nord Watch: il dispositivo è stato avvistato all'interno dell'app dedicata N Health, con tanto di immagini. Rispetto al primo smartwatch di OnePlus si cambia registro: il display non è più tondo, ma abbiamo un pannello squadrato con un vetro protettivo che pare caratterizzato da bordi curvi.

Lungo il lato destro trova spazio un pulsante fisico mentre il cinturino sembra sostituibile (e in fluoroelastomero). Per il momento non sono emersi altri dettagli sul fronte dello stile.

Specifiche tecniche e software

Il codice dell'applicazione dedicata allo smartwatch potrebbe averci svelato qualche dettaglio piccante in merito alle specifiche tecniche e alle caratteristiche di OnePlus Nord Watch. Comunque è bene specificare che si tratta di ipotesi ed indiscrezioni, quindi tutto va preso con le dovute precauzioni.

Some more #OnePlusNordWatch details.

There are references to GPS, ColorOS, OPPO, heart-rate, and more. The watch will have a physical button for navigation, various sport modes, sleep tracking, hydration reminder, step tracking, and most of the usual smartwatch/band stuff. pic.twitter.com/TBAIf4xMkn — Mukul Sharma (@stufflistings) July 27, 2022

Per prima cosa il codice rivela la presenza del supporto al GPS; ovviamente ci sarà il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e quello del sonno, il controllo dei livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il conteggio dei passi e delle calorie e tante modalità sportive (alcune delle quali con riconoscimento automatico da parte del device). Tuttavia appaiono vari riferimenti ad OPPO e alla ColorOS.

Sappiamo che la serie Nord non è presente in Cina, ma si tratta di una gamma internazionale. E se il modello cinese fosse dotato della ColorOS per smartwatch (come OPPO Watch 2)? Possiamo aspettarci quindi una versione Global con Wear OS e magari con un chip Snapdragon Wear oppure è osare troppo? Per il momento è impossibile rispondere a questa domanda: restiamo con i piedi per terra ed aspettiamo ulteriori novità.

OnePlus Nord Watch – Prezzo e uscita

Il periodo d'uscita del nuovo indossabile di OnePlus dovrebbe essere il Q3 2022 (quindi tra luglio e settembre); oltre che del modello Nord si vocifera anche dei possibili Watch 2 e Band 2 ma ad oggi è ancora tutto molto nebuloso. In merito al prezzo di OnePlus Nord Watch qui le cose si fanno controverse: nei mesi passati si è parlato di uno smartwatch economico, magari con un prezzo intorno ai 100€ al cambio (il riferimento era il mercato indiano), ovviamente una cifra impensabile in caso di Wear OS/ColorOS ed un SoC performante. Insomma, ci sono ancora tante incertezze: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

