Occasione Samsung Galaxy S22: tutti i tagli di memoria al miglior prezzo di sempre!

Curioso di provare il top di gamma in versione “base” di Samsung? Allora è il momento di risparmiare con le occasioni più ghiotte dedicate: ecco come spendere meno sull'acquisto di Samsung Galaxy S22, in offerta lampo o con codice sconto (ovviamente con spedizione rapida direttamente dall'Italia)!

Samsung Galaxy S22 al miglior prezzo: ecco dove risparmiare sul nuovo top di gamma

La nuova gamma top di Samsung ha colpito nel segno ancora una volta, a comincia già dal modello base. Parliamo di un top di gamma compatto, dal design elegantissimo e dotato di uno schermo Dymanic AMOLED 2X da 6.1″ Full HD+ a 120 Hz.

Il cuore di Samsung Galaxy S22 è l'Exynos 2200, alimentato da 3.700 mAh di batteria con ricarica da 25W. Il corpo è impermeabile IP68 mentre la fotocamera da 50 + 12 + 10 MP offre OIS, grandangolo e teleobiettivo 3X.

Vuoi risparmiare sull'acquisto del top di gamma? Allora nel nostro articolo trovi le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate a Samsung Galaxy S22. Il flagship è in super sconto su Unieuro (128 GB a 616€) ed Amazon (256 GB a 664€), ma potrebbe terminare in qualsiasi momento!

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Samsung (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web (in modo da non perdere nessuna occasione)!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il