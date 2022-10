OPPO Reno 9 Pro potrebbe utilizzare un processore meno recente

Torniamo a parlare di OPPO Reno 9. Dopo le voci di qualche giorno fa, il leaker Digital Chat Station è tornato sull'argomento processori, rivelando un dettaglio non poco importante della nuova serie.

OPPO Reno 9 Pro con un processore Snapdragon più vecchio?

Secondo un leak precedente, la serie OPPO Reno 9 avrebbe potuto utilizzare processori Qualcomm delle serie Snapdragon 7 e/o tecnologie di casa MediaTek, più nello specifico il chipset Dimensity 8000. Nuove voci riguardano, in questo caso, il solo modello Pro e a diffonderle è – ancora una volta – Digital Chat Station.

Stando a quanto riferito dalla fonte, mentre la serie precedente utilizza un chip SM7450, a bordo del prossimo OPPPO Reno 9 Pro potremmo trovare il modello SM7325. In altre parole, se su OPPO Reno 8 Pro abbiamo visto uno Snapdragon 7 Gen 1, sul suo successore potremmo con qualche probabilità vedere uno Snapdragon 778G, che è una tecnologia un po' meno recente.

Nonostante questo, la fonte assicura che ci sarà un upgrade. Cosa possa significare, ancora non si sa. Così come non è chiaro per quale motivo OPPO abbia potuto decidere di tornare allo Snapdragon 778G, pensando che al momento Reno 8 Pro e Xiaomi CIVI 2 sono gli unici smartphone che implementano lo Snapdragon 7 Gen 1.

