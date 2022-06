Huawei Enjoy 50 ufficiale con un look elegante, HarmonyOS e tanta autonomia

Nel corso di una conferenza svoltasi in Cina e conclusasi poco fa, Huawei ha alzato il sipario su alcuni dispositivi. Oltre ai nuovi auricolari wireless FreeBuds 5i, il colosso cinese ha presentato un nuovo smartphone: parliamo di Huawei Enjoy 50, un mid-range che fa dell'autonomia il suo punto di forza… ma che riserva anche tante altre chicche molto interessanti! Curiosi di sapere cosa ha da offrire questo nuovo smartphone? Parliamone!

Huawei Enjoy 50, tutto quel che c'è da sapere sul nuovo battery-phone

Design e display

Huawei Enjoy 50 è disponibile nelle colorazioni Blu, Bianco e Nero. Presenta un design elegante e un corpo realizzato in finto vetro iperbolico, per donare brillantezza e generare dei deliziosi riflessi sulla scocca posteriore. Lo smartphone è dotato di un ampio display LCD da 6,72″ con rapporto schermo-corpo pari al 90.26%, risoluzione HD+ e notch a goccia. Le cornici sono molto sottili, mentre sul retro troviamo un modulo fotocamera a forma di pillola all'interno del quale sono posizionati i sensori fotografici.

Specifiche tecniche

Huawei Enjoy 50 è alimentato dal SoC Kirin 720 ed è disponibile in tre varianti: una con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, una con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e l'ultima con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, in ogni caso espandibile con microSD.

Buono il comparto fotografico, che può contare su di un sensore principale da 13 MP con apertura f/1.8 e un obiettivo per la profondità di campo da 2 MP che supporta un algoritmo di sfocatura di ultima generazione per foto ritratto definite e dal piacevole effetto bokeh. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP e supporta l'algoritmo di Bellezza della pelle che ottimizza in modo automatico il tono e la luminosità della stessa durante il processo di scatto.

Ma passiamo ora al punto forte di questo nuovo smartphone, la batteria. Con la sua unità da 6.000 mAh, Huawei Enjoy 50 offre tanta autonomia, tant'è che a detta dell'azienda il dispositivo dovrà essere ricaricato solamente due volte alla settimana. E grazie al supporto alla ricarica rapida da 22,5W, si possono ottenere tre ore di riproduzione video con appena dieci minuti di carica. Tra le altre caratteristiche citiamo la presenza di Harmony OS, USB-C, Bluetooth 5.1 e sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Disponibilità e prezzo

Huawei Enjoy 50 è disponibile per il pre-ordine in Cina al prezzo di 1.449 yuan (circa 203€ al cambio) per la variante 8/128 GB, con la commercializzazione vera e propria a partire dal 16 giugno.

