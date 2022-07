Xiaomi HomeWiFi, il nuovo e potente Wi-Fi Mesh è in offerta lampo

Uno dei settori in cui Xiaomi si è sicuramente specializzata bene è quella dei router Wi-Fi, visto che sono ormai anni che ci sono modelli molto validi e di qualità. Ma ora ha voluto fare di più con Xiaomi HomeWifi, lanciato recentemente, un sistema Wi-Fi 6 Mesh dalle potenti caratteristiche che potete già acquistare in offerta lampo sullo store di Banggood.

Xiaomi HomeWiFi: come risparmiare sul sistema Wi-Fi 6 Mesh in offerta

Il nuovo sistema di Xiaomi si compone di modem principale e di un router ausiliare che permette dunque di avere una connettività in Wi-Fi molto potente in varie parti della casa rispetto a se avessimo un singolo router. Ma quali sono le sue caratteristiche? Si parte dal fatto che abbiamo un sistema Tri-Band da 5.8 GHz, quindi con protocollo 802.11 ax, che permette da solo di raggiungere i 2.882 Mbps. Le potenzialità dell'HomeWiFi permettono di raggiungere una velocità massima di trasmissione fino a 11.700 Mbps.

Quanto al sistema di antenne, ne abbiamo ben 8 e sono 4 a singola banda, 2 a doppia banda, una Bluetooth ed una NFC, mentre per il chipset utilizzato abbiamo un Qualcomm IPQ5018 con memoria da 512 MB. Per le connessioni cablate, sono presenti 3 porte Gibabit fino a 1.000 Mbps e 1 fino a 2.500 Mbps. La larghezza di banda proposta dal sistema Mesh è di 160 Hz, praticamente il doppio di un router standard, anche abbastanza potente.

Il nuovo sistema Mesh Xiaomi HomeWiFi arriva dunque sul mercato e si propone come uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo nella fascia entro i 300€ e proprio su Banggood potete acquistarlo già in offerta lampo, così da poterlo riceverlo in poco tempo a casa. Vi lasciamo il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

