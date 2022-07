Recensione IMOU Knight 4K: la videosorveglianza SMART con una MARCIA IN PIÙ!

Torniamo finalmente a parlare di videosorveglianza, un argomento che mi piace tantissimo soprattutto per la forte innovazione che ha subito negli ultimi anni e che ha reso l'argomento molto più smart e fruibile rispetto al passato, che rimaneva circoscritto agli operatori del settori e a pochi (nerd) appassionati come me.

Si torna a parlare del brand cinese IMOU, un'azienda che avevo già inquadrato nel mio “radar” di preferenze qualche mese fa e che adesso sta registrando numeri importanti, soprattutto per via del fortissimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti che riescono ad accontentare tutti, sia chi cerca telecamere da meno di 50 euro per uso interno (e una l'ho già provata, la IMOU Ranger 2C) sia per chi cerca soluzioni più costose come quella che vi presento oggi, il modello Knight 4K.

Recensione IMOU Knight 4K

Contenuto della confezione

Come da tradizione, un bell'arancione contraddistingue il packaging dei prodotti di IMOU, e nello specifico all'interno qui troviamo:

IMOU Knight 4K

Alimentatore da parete da 12W con presa europea

Manuali di istruzioni e garanzia

Supporto per il fissaggio a muro

Guarnizioni e passa cavi

Design e Materiali

Se in passato avevo “criticato” in un certo senso l'azienda per la scarsa originalità nel design, proprio a voler trovare un difetto, con il modello oggi in analisi la storia è un po' diversa: la forma è diversa dal solito, è una sorta di ovale “schiacciato”, relativamente compatto, con dimensioni pari a 129 x 84 x 71mm, con un peso ridotto di soli 580 grammi incluso il supporto da muro.

La colorazione, come da tradizione è bianca, mentre nei pressi della lente c'è un ovale nero nel quale sono ospitati i sensori infrarossi, la lente, ed un piccolo LED di stato che ne indica il funzionamento e lo stato di connessione alla rete. Sulla parte posteriore, invece, oltre ad un piccolo pulsantino per il RESET c'è lo spazio per l'inserimento di una MicroSD che rende autonoma la videocamera e ne rende possibile l'utilizzo “slegato” da un NVR, che in alternativa rimane possibile grazie alla porta PoE di cui la IMOU Knight è dotata; a tal proposito non mi è piaciuto il fatto che questi cavi (alimentazione e PoE) fossero fissi e non scollegabili, una caratteristica abbastanza antipatica che, in caso di utilizzi smart via Wi-Fi non vi da la possibilità di rimuovere il cavo PoE inutile che, di conseguenza, rimarrà a penzoloni. Inutile, ed antiestetico.

Per quanto riguarda, invece, i materiali di costruzione ci troviamo di fronte come da tradizione ad un telaio in plastica, ma piuttosto robusto e ben assemblato, caratteristica che rende evidente l'intenzione del produttore di rendere adatta per usi esterni (intemperie incluse, quindi) la telecamera. Sulla parte inferiore della telecamera, invece, l'azienda ha inserito l'altoparlante ed il microfono per la comunicazione tramite l'app con tutte le solite funzioni che ormai conosciamo piuttosto bene.

IMOU Knight, inoltre, è certificata IP66 mentre il suo alimentatore no: in caso di utilizzi esterni, dunque, è consigliabile sempre fissare una piccola scatola elettrica contenente tutti i cablaggi, ancor meglio se posizionata all'interno della struttura e non direttamente accanto alla telecamera, dove eventuali malviventi sarebbero decisamente agevolati.

Le temperature di utilizzo certificate dall'azienda, poi, comprendono un range che va da -30 gradi a +60, cifre importanti ma che possono essere facilmente raggiunte se si espone la telecamera in un angolo di un'abitazione in cui batte forte il sole: non sottovalutate questo aspetto!

Processo di configurazione

Il processo di configurazione è davvero elementare in caso utilizziate la procedura “Smart” senza NVR :una volta scaricata l'app IMOU Life disponibile su iOS, su Android e anche su PC Windows, l'applicazione ci chiederà da subito di scansionare il QR code della telecamera in nostro possesso. Fatto ciò, se la videocamera è connessa già all'alimentazione, il processo di configurazione richiederà circa 2 minuti d'orologio.

Come accennato, il processo di configurazione su questa IMOU Knight può essere leggermente differente nel caso vogliate utilizzarla con un NVR sul quale sono collegate altre telecamere di sicurezza: in quel caso bisogna collegare via LAN la telecamera al vostro NVR o ad uno switch e procedere alla configurazione direttamente tramite l'NVR. Alcuni produttori, tra cui IMOU, hanno già rilasciato degli NVR in grado di supportare telecamere Wireless, ma personalmente sconsiglio questo tipo di soluzione almeno per il momento.

A tal proposito, vi confermo la compatibilità con tutti gli NVR (occhio eh, NVR è diverso da DVR) tra cui anche Dahua, che sono al momento tra i più diffusi in circolazione.

Caratteristiche Hardware e Qualità dell'immagine

La nuova IMOU Knight è una videocamera di sorveglianza che si inserisce nella fascia alta dell'azienda, e non a caso rappresenta uno dei nuovi prodotti di punta sui quali si è soffermata molto negli ultimi mesi; la lente che monta questa camera è un'unità di tipo CMOS da 8 megapixel progressivi in grado di registrare video fino alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, quindi un 4K pieno a tutti gli effetti.

Seppur probabilmente sia inutile precisarlo, questa IMOU Knight 4K anche di notte riesce ad avere una visuale a colori fino a 20 metri di distanza, mentre un raggio più ampio, fino a 30 metri, è coperto dalla ripresa in bianco e nero. Purtroppo, però, per poter avere la visuale a colori è necessaria la presenza della luce LED sempre accesa che non è il massimo in tutte le circostanze. In più è supportato l'HDR automatico per correggere l'esposizione di notte e di giorno, meglio di cosi non si può chiedere.

Utilizzarla in 4K, al momento, forse è un po' limitante se pensate che gli frames supportati si aggirano attorno ai 15fps, mentre in FullHD il livello sale a 25-30fps; i video registrati, inoltre, possono sfruttare a scelta dell'utente il codec h.264 oppure h.265. La qualità dei video registrati è sorprendentemente alta, sia di giorno che di notte, dove la nuova camera di IMOU riesce a dare praticamente il meglio di sè; è stato migliorato su questo modello, inoltre, lo zoom digitale fino a 16x che, vista la dimensione maggiorata del sensore, consente di avere delle immagini più nitide nonostante il forte zoom. Molto comodo di notte il Faro LED che si accende al rilevamento (se configurato) oppure manualmente tramite l'app: fino a 5-6 metri di distanza, grazie a questo faro, anche in caso di buio totale avrete una qualità paragonabile a quella che avete di giorno.

Come anticipato, rimangono presenti su questo modello un microfono per registrare l'audio ed uno speaker in grado di riprodurre non solo la nostra voce inviata dallo smartphone tramite l'app, ma anche una sirena fino a 110dB in caso avessimo configurato sulla telecamera gli allarmi con il rilevamento di umani, veicoli o animali.

A tal proposito l'azienda ha sviluppato e migliorato l'algoritmo di rilevamento rispetto i modelli più economici; possiedo personalmente una Ranger 2C, il modello più economico, nel pianerottolo del mio appartamento privato e devo dire che ho potuto riscontrare un bel po' di differenze con questo modello di fascia alta. L'azienda, infatti, ha lavorato sul riconsocimento non solo delle persone, ma anche degli animali e dei veicoli, in caso decideste magari di installarla in un viale privato di casa che non dovrebbe essere accessibile a soggetti terzi.

Salvataggio delle registrazioni e piani cloud

Per quanto riguarda il salvataggio delle registrazioni, la camera possiede uno slot MicroSD in grado di ospitare una scheda fino a 256GB: onestamente questo è il taglio di memoria che vi consiglio di utilizzare, perchè in caso optaste per una registrazione continua H24 in 4K(che su questo modello è fattibile, anche senza NVR) sono necessari circa 26GB al giorno, per cui con una MicroSD da 256GB sarete coperti e avrete in vostro possesso tutte le registrazioni degli ultimi 8-10 giorni.

In caso lo desideraste, inoltre, IMOU offre i dei piani di abbonamento Cloud differenti rispetto al passato: poichè questi modelli più costosi sono dotati di IA, l'azienda ha studiato due piani per sfruttare al meglio tutte le potenzialità. Nel dettaglio:

IMOU Protect Basic : ha un costo di 2.25€ al mese/telecamera oppure 7.33€/mese per 5 telecamere, ed offre 7 giorni di cloud storage, la possibilità di scaricare le registrazioni della scheda SD, condividere l'accesso al dispositivo con 10 utenti, report giornaliero su tutti gli eventi di sicurezza rilevati come il transito di persone, veicoli, suoni sospetti e via discorrendo.

: ha un costo di oppure 7.33€/mese per 5 telecamere, ed offre 7 giorni di cloud storage, la possibilità di scaricare le registrazioni della scheda SD, condividere l'accesso al dispositivo con 10 utenti, report giornaliero su tutti gli eventi di sicurezza rilevati come il transito di persone, veicoli, suoni sospetti e via discorrendo. IMOU Protect Plus: ha un costo di 5.25€ al mese/telecamera oppure 16.67€/mese per 5 telecamere, ed offre 30 giorni di cloud storage, il rilevamento AI sempre aggiornato tramite server senza miglioramenti del firmware delle telecamere, la possibilità di scaricare le registrazioni della scheda SD, condividere l'accesso al dispositivo con 20 utenti, report giornaliero su tutti gli eventi di sicurezza rilevati come il transito di persone, veicoli, suoni sospetti e via discorrendo.

Applicazione su Smartphone (e non solo!)

Come già detto in passato, l'applicazione disponibile su iOS e Android (ma anche su Windows e Mac) è una delle più complete che io abbia mai provato in tema videosorveglianza, non a caso IMOU è una delle aziende che più sta crescendo in questo settore nell'ultimo periodo.

Oltre alle classiche funzioni già viste sui modelli più economici come la Ranger 2C ad esempio la creazione di zone al fine di filtrare i falsi allarmi, questo nuovo modello porta l'asticella della sicurezza ancora più in alto; installando la telecamera nei pressi di una porta, di una linea di confine o di qualsiasi altra zona che delimiti una proprietà privata, si può impostare tramite l'app un allarme se qualcuno oltrepassa questa linea che abbiamo segnalato come confine. Ovviamente oltre l'allarme sonoro è attiva la ricezione di notifiche sullo smartphone per qualsiasi esigenza ed è tutto altamente personalizzabile.

Grazie all'app, inoltre, potrete configurare la telecamera (o un intero kit di videosorveglianza) con i sistemi di domotica di Alexa e Google Assistant, condividere le registrazioni delle telecamere direttamente su Whatsapp, Telegram

Prezzo e considerazioni

Il tasto dolente, ma in realtà neanche poi così tanto, è il prezzo: circa 170 euro sono necessari per portarsi a casa questa telecamera Wi-Fi da esterno di IMOU, una cifra che potrebbe sembrarvi alta ma che nel concreto non lo è affatto, per più di una ragione. Considerando la quantità di opzioni che mette a disposizione, tra cui la porta LAN che la rende compatibile con lo standard PoE, la connettività Wi-Fi 6, la possibilità di utilizzare il Cloud fino a 30 giorni, un sensore da 8MP che registra immagini in 4K e molto altro, devo dire che è una cifra decisamente bilanciata, sopratutto quando comparata a telecamere Bullet o Dome che siano, di brand come Dahua, Ezviz e altri.

Ancora una volta IMOU si conferma essere un'azienda molto interessante su questo fronte videosorveglianza, e si conferma essere sopratutto un brand da tenere sotto controllo e su cui, forse, investire ora perchè per mia personale opinione i prezzi a breve saranno più salati: il tempo di farsi un “nome” riconosciuto, e vedrete quel +30% fioccare. Garantito.

