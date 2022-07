Rivoluzionate la vita in cucina con l’affettatrice multifunzione Xiaomi YouPin

Può affettare frutta, verdura, carne e salumi, garantendo tagli precisi e un'esperienza d'utilizzo del tutto sicura. Stiamo parlando di Vegetable Cutter, un'affettatrice multifunzione che arriva direttamente da Xiaomi YouPin, la nota piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso cinese. Un prodotto super economico che rivoluzionerà la vostra vita in cucina.

Vegetable Cutter è l'affettatrice multifunzione pratica ed economica

Vegetable Cutter è una pratica affettatrice multifunzionale. La sua lama in acciaio inossidabile non solo può affettare frutta e verdura, ma anche carne e salumi. Il tutto in modo facile, veloce e sicuro.

L'affettatrice multifunzione presenta un corpo dal design minimalista e di dimensioni compatte, per cui facilmente troverà posto in qualche angolo della vostra cucina, ed è realizzata in materiali ultra-resistenti e anti-ruggine. Il cibo da affettare dovrà essere posizionato all'interno dell'apposita area di lavoro, dopodiché basterà premere sulla leva dell'affettatrice per azionare la lama e ricavare fette di uno spessore di 2 mm o 4 mm.

Vegetable Cutter promette fettine dal taglio preciso e uniforme ed un'esperienza di utilizzo del tutto sicura grazie alle diverse tecnologie di sicurezza che sono state pensate e integrate al fine di proteggere le dita dal contatto diretto con le lame. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

