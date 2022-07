Recensione NIU KQi2 Pro: agile e sicuro è un monopattino elettrico perfetto per la città

Chi segue il settore della mobilità elettrica, avrà sicuramente sentito parlare di NIU: il brand è diventato piuttosto famoso proprio per i suoi motorini elettrici, venduti direttamente in concessionaria, e da poco si sta allargando anche in Italia con tutta una serie di monopattini elettrici, economici e non.

Ed il NIU KQI2 Pro è proprio uno dei nuovi scooter elettrici del brand: si tratta di un modello da 300w pensato perlopiù per i “pendolari cittadini”, che percorrono giornalmente intorno ai 20/25 Km e tengono molto alla sicurezza e alla stabilità.

Da tempo il brand si è contraddistinto proprio per l'alta sicurezza dei suoi monopattini elettrici, che è di chiara derivazione dai motorini, e in buona sostanza tutti i nuovi modelli del 2022 non sono da meno.

Recensione NIU KQi2 Pro: monopattino elettrico da 300w affidabile, sicuro ed economico

Design e materiali

Lo stile del NIU KQi2 Pro continua a seguire il design tipico dei prodotti dell'azienda. Già dal primo contatto ci si rende conto che si tratta di un modello dal look moderno, con una struttura molto solida ed chiaramente distinguibile dalla stragrande maggioranza dei suoi concorrenti grazie al tipico cupolino di derivazione motociclistica ed il grande faro LED circolare posto anteriormente.

Il telaio è realizzato in alluminio aerospaziale e, nonostante la grande solidità, il monopattino elettrico di NIU pesa solo 18 Kg ed è in grado di supportare un peso massimo di 100 Kg. La cosa buona è che tutto il cablaggio è totalmente integrato, quindi non ci sono fili volanti neppure alla base del maubrio.

Date le dimensioni ed il peso piuttosto contenuti, il NIU KQi2 Pro è un monopattino decisamente portabile, ed è molto comodo sia da caricare in auto che da portare con sé nei mezzi pubblici. Il peso non troppo eccessivo poi, lo rende trasportabile senza alcun problema anche per le rampe di scale o sulle scale mobili.

Nonostante le manopole del manubrio non siano di tipo pieghevole, il meccanismo di piegatura generale è decisamente solido e semplice da utilizzare e riduce al minimo le oscillazioni dello stelo durante la guida. Insomma, dal punto di vista strutturale quelli di NIU hanno fatto un ottimo lavoro.

Ma questa compattezza però ha un prezzo: per ridurre al minimo l'ingombro del monopattino, le dimensioni della pedana sono altrettanto ridotte sia in lunghezza che in larghezza, il che potrebbe portare a chi lo guida a sentire di dover cambiare spesso la posizione dei piedi soprattutto in viaggi più lunghi. Ed è un'operazione non sempre comoda, proprio perché lo spazio è piuttosto ridotto.

Ottimo il grape, cioè il rivestimento antiscivolo che sì, non è semplicissimo da pulire, ma garantisce un buon grip e si può sostituire senza troppi problemi, e buoni anche gli appoggi per i piedi alla base del piantone ed il parafango posteriore che è molto robusto.

Con i suoi 54 cm poi, il manubrio è leggermente più lungo rispetto alla concorrenza e dispone di abbastanza spazio per posizionare un supporto da smartphone. Al suo centro poi c'è un piccolo ma funzionale display, che integra il computer di bordo: pecca un po' in visibilità a luce diretta e permette di controllare la velocità attuale, il livello della batteria e la modalità di velocità. Purtroppo però, non c'è un contachilometri parziale.

Ciò che manca però sono le sospensioni, ed su fondi stradali come quelli di Avellino è un'assenza che dopo un po' inizia a farsi sentire. Con il NIU KQi2 Pro l'assorbimento degli urti derivanti da buche, da asfalto poco uniforme, da pavé, è affidato esclusivametne alle ruote tubeless da 10” x 2.3” che sì, sono leggermente più grandi rispetto alla media e fanno un buon lavoro, ma di certo non riescono a far miracoli.

Motore e freni

Ad animare il NIU KQi2 Pro ci pensa un motore brushless posteriore da 300w con una potenza di picco da 600w, la velocità massima è limitata a 25 Km/h, ma data la spinta che deriva dal motore sono convinto che possa andare anche più veloce senza troppi sforzi.

Si tratta di una configurazione ben bilanciata impostata piuttosto bene anche per quanto riguarda l'accelerazione, che è lineare ma decisa, dal quale però non si potrà pretendere di percorrere salite troppo ripide: fino ad un 10% di pendenza, con un guidatore di circa 80 Kg nessun problema, ma se aumenta il peso di chi lo sta portando, o aumenta la pendenza, il motore potrebbe doversi sforzare un po'.

La cosa interessante è che, tramite l'applicazione, si può decidere di impostare una velocità massima ancora più bassa, quindi qualora lo si volesse far portare ad un bambino, si potrebbe evitare di fargli raggiungere i 25 Km/h lasciandolo più in sicurezza.

Anche il sistema frenante è eccellente ed è coadiuvato da una frenata rigenerativa che si fa sentire, ma che non è mai troppo invasiva. Anteriormente è presente un freno a tamburo, mente posteriormente è solo presente il freno elettronico, ed entrambi i freni sono gestibili dall'unica manopola posizionata sul lato sinistro del manubrio.

La distribuzione della coppia è buona e nonostante eviti che, soprattutto in partenza, il monopattino tenda ad accelerare al massimo immediatamente, è comunque in grado di garantire una buona spinta che fa decisamente sentire la potenza del motore.

Ciò che manca però è lo zero-start. Non è quindi possibile decidere di far partire il monopattino senza la spinta umana, neppure tramite la ricchissima applicazione di cui è dotato.

Applicazione

Tutta la gestione del NIU KQi2 Pro avviene tramite un'applicazione ben fatta, che potrebbe essere definita quasi come una “chiave” virtuale del monopattino. Tramite l'app è possibile bloccare il motore quando si parcheggia, aggiornare il firmware del monopattino, decidere la potenza della frenata rigenerativa e, soprattutto, attivare il prodotto.

Data l'ottima app, mi sarebbe piaciuto che quelli di NIU avessero pensato ad un qualsivoglia supporto per smartphone, ma tutto sommato l'azienda ha realizzato un'app semplice da utilizzare, molto chiara nelle opzioni e veloce nella comunicazione con il monopattino.

La prova su strada

La prima cosa da prendere in considerazione quando si guida per la prima volta il NIU KQi2 Pro è che data la trazione posteriore, bisogna fare un po' di attenzione in partenza. La soluzione scelta dall'azienda ha però diversi vantaggi: il fatto che la trazione non sia sulla ruota che sterza, aumenta significativamente l'aderenza e la stabilità su fondi bagnati, ed anche quando si attiva la frenata rigenerativa, la posizione posteriore la rende meno invasiva.

FOTO DISPLAY

Le modalità di percorrenza sono 4: e-Save (cioè quella per risparmiare batteria), Sport (la più veloce), Personalizzata (che si può impostare tramite l'app) e poi c'è la modalità Pedonale con la quale si avrà un'assistenza nella spinta del monopattino qualora lo si stesse trasportando aperto in zone pedonali.

Buona anche la gestione dell'erogazione della potenza in base all'autonomia della batteria residua. Molti monopattini elettrici, così come alcune biciclette elettriche, soffrono di un problema piuttosto fastidioso relativo proprio a questi fattori: quando la batteria è carica, la potenza erogata dal motore è massima ma, quando è scarica, il motore tende a dimostrarsi meno potente. Ebbene, nel NIU KQi2 Pro questo problema non è assolutamente presente e, per tutto il tempo, la potenza erogata del motore mi è sembrata uniforme e costante.

Autonomia della batteria

La batteria dell'NIU KQi2 Pro è una 365 Wh che lavora a 48v di tensione. L'azienda dichiara che si tratta di un modello in grado di percorrere 45 Km con un'unica carica ma, si sa, questi numeri vengono stimati considerando fondi stradali totalmente piatti e piloti decisamente magri.

Nei miei test, sono riuscito a superare di poco i 25 Km con un'unica carica ed anche se potrebbero sembrarvi un bel po' di meno rispetto a quanto dichiarato da NIU, in realtà considerando i saliscendi di Avellino ed il mio peso che di certo non è tra i più ridotti, le performance della batteria del NIU KQi2 Pro sono a mio parere un filo superiori rispetto alla stragrande maggioranza dei monopattini elettrici della sua stessa fascia di prezzo.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita del NIU KQi2 Pro è di 499,00 euro e se qualcuno di voi dovesse chiedersi se, allo stesso prezzo, è meglio acquistare questo modello o un'alternativa (tipo uno Xiaomi), lasciate che io sia molto diretto: insomma, è un modello costoso, ma portatevi a casa il NIU KQi2 Pro.

La qualità costruttiva è ottima, la sicurezza è curata in ogni minimo dettaglio, il prezzo e abbordabile e l'autonomia è sufficiente per gli spostamenti cittadini. Certo, mi sarebbe piaciuto che l'azienda avesse pensato ad un sistema di ammortizzazione, ma in questa fascia di prezzo è praticamente impossibile trovare modelli con la qualità del NIU KQi2 Pro dotati anche di questo optional.





