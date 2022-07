Nothing Phone (1) finisce male nel primo test di resistenza

Dopo OnePlus, Carl Pei è ufficialmente tornato nel mercato degli smartphone, e lo ha fatto con un Nothing Phone (1) che ha polarizzato la community. Da un lato abbiamo uno smartphone che si presenta in maniera piuttosto originale e con specifiche equilibrate, senza addentrarsi nell'ostico mondo dei top di gamma. Dall'altro c'è chi avrebbe preferito una scheda tecnica più pregiata ma soprattutto chi sta segnalando i primi problemi di produzione. Mi riferisco alle varie testimonianze di display fallati, fra pixel morti e aloni verdi: ma come se la cava lo smartphone Nothing nel canonico test di resistenza?

Il test di resistenza mostra pregi e difetti della qualità costruttiva di Nothing Phone (1)

Prima di tutto, la resistenza ad acqua e polvere: Nothing Phone (1) è certificato solo IP53, pertanto è ufficialmente in grado di resistere solo agli schizzi. Tuttavia, anche tenendolo immerso in acqua per 5 minuti continua a funzionare correttamente, e anche lo slot SIM ha il classico anello protettivo tipico degli smartphone resistenti all'acqua. Ciò nonostante, dopo qualche minuto si nota la formazione di condensa all'interno della scocca, che essendo trasparente rivela eventuali infiltrazioni al suo interno. Un fenomeno che era già stato segnalato da altri utenti sui social, fra l'altro.

Passando alla resistenza ai graffi, sia dietro che davanti Nothing Phone (1) è protetto da vetro Corning di tipo Gorilla Glass 5. Non è il più recente Gorilla Glass Victus, ma è comunque in grado di offrire la stessa resistenza ai graffi, danneggiandosi al livello 6/7 della scala di Mohs. Altrettanto resistente è anche il frame laterale in alluminio riciclato, così come la capsula auricolare che è incassata dentro il profilo superiore. Il metallo lo ritroviamo anche attorno alla fotocamera posteriore, potendo così proteggerla quando poggiata sulle superfici.

Ma è dopo qualche minuto di test che improvvisamente succede l'irreparabile: il display di Nothing Phone (1) smette di funzionare, restituendo un alone totalmente verde. È difficile capire quale possa essere la causa di questa morte inaspettata: sicuramente il test di resistenza non ha aiutato, anche se le sollecitazioni non sono state poi così estreme. A tal proposito, il tutto si conclude con il famigerato bend test, che fortunatamente non danneggia Nothing Phone (1), confermandone una certa solidità strutturale.

