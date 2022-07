Denti puliti sempre e ovunque con il filo interdentale Xiaomi YouPin

Alito fresco e sorriso pulito sempre e ovunque, grazie al filo interdentale DR.BEI. Il prodotto arriva direttamente da YouPin, la piattaforma di crowdfunding di proprietà di Xiaomi, e promette una pulizia accurata e sicura dei denti, riuscendo a raggiungere quelle zone che un comune spazzolino non riuscirebbe a fare.

Il filo interdentale DR.BEI per una pulizia profonda dei denti in qualsiasi momento

Da Xiaomi YouPin arriva il filo interdentale prodotto da DR.BEI, facile e sicuro da usare. Il filo è realizzato in fibra polimerica, un materiale molto resistente e difficile da spezzare, e promette di rimuovere in modo funzionale la placca e i resti di cibo, pulendo quelle aree della bocca in cui uno spazzolino non riesce ad arrivare.

Il filo interdentale DR.BEI presenta un ampio arco che facilita l'accesso all'area da pulire, mentre la codina appuntita può essere utilizzata per rimuovere i resti di cibo tra i denti. Previene e aiuta a combattere l'alitosi e la gengivite.

Il prodotto arriva all'interno di una custodia protettiva che include ben cinquanta unità. La custodia ha dimensioni davvero compatte, per cui può essere facilmente portata con sé a pranzi aziendali, cene con gli amici o ovunque si voglia. In questo modo, si potrà contare su di un prodotto sempre pronto a garantirci un alito fresco e un sorriso brillante.

