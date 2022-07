Gusto e leggerezza con la friggitrice ad aria Joya Air Fryer

Negli ultimi anni, quasi all'improvviso, sono entrate a far parte delle nostre cucine le friggitrici ad aria, che con il loro meccanismo di cottura, permettono di abbandonare l'olio. E se ne cercate una capiente ad un buon prezzo, potreste valutare la friggitrice ad aria Joya Air Fryer, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione dell'Europa.

Codice sconto Joya Air Fryer: come risparmiare sulla friggitrice ad aria in offerta

Il form factor della friggitrice Joya è sicuramente molto vicino a quello visto per altri modelli della categoria, quindi composta da un blocco centrale ed un cestello per inserire il cibo da cuocere. La parte superiore trova una manopola atta ad azionare il tutto, sia per il minutaggio che per le temperature. Il cestello invece trova un sempre comodo manico.

Quanto agli altri dettagli tecnici, il cestello ha una capienza di 5.5 L, quindi molto capiente e pensato per più tipi di piatti da preparare. La potenza di cui si avvale è da 1.700W con circolazione dell'aria a 360°. Non essendoci olio da utilizzare ma l'aria calda, è anche molto semplice da pulire. Il cestello può essere lavato anche in lavastoviglie, rendendo tutto ancora più comodo.

Se desiderate acquistare la friggitrice ad aria Joya Air Fryer, Geekbuying la propone in offerta tramite un buon codice sconto, che si abbina alla comodità di farsela spedire dai magazzini europei dello store, quindi in pochi giorni. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

