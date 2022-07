POCO M3 Pro scende 129€: il 5G non è mai stato così accessibile!

Ormai il passaggio al 5G è diventato la prerogativa dei principali brand e i telefoni LTE sono destinate a sparire progressivamente: per fortuna il prezzo della nuova tecnologia si fa man mano più abbordabile e ora siamo alle prese con un'occasione ghiotta. Si parla infatti di POCO M3 Pro 5G, dispositivo dell'azienda partner di Xiaomi, disponibile in offerta per un periodo limitato di tempo nello store ufficiale!

Codice sconto POCO M3 Pro 5G: come risparmiare sull'acquisto del mid-range economico

Come al solito quando si parla di POCO, ci troviamo di fronte ad uno smartphone che punta allo stile, ma in modo fresco e diverso dal solito. POCO M3 Pro 5G adotta un design atipico, con una fotocamera circolare incorniciata da un modulo a rilievo, con il logo del brand in bella vista. Lo smartphone offre un display ampio, un'unità IPS da 6.5″ a 90 Hz, ed è mosso dal chipset Dimensity 700. L'autonomia è garantita da una capiente batteria da 5.000 mAh mentre per i vostri scatti potete fare affidamento su una tripla camera da 48 + 2 + 2 MP. Volete saperne di più sul mid-range 5G di POCO? Allora ecco la nostra recensione!

Qual è la miglior occasione, in offerta lampo o con codice sconto, per risparmiare sull'acquisto di POCO M3 Pro 5G? Come anticipato in apertura, il dispositivo è in promo nello store ufficiale di Xiaomi: solo 129.9€ per portarsi a casa un terminale completo e stiloso, ma anche economico! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock!

