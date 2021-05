Che, ormai, il mercato sia diviso da una sottile linea di confine che vede da un lato i grandi brand alzare sempre di più l'asticella del prezzo sui top di gamma e dall'altro aziende che tentano di garantire un'esperienza utente quantomeno appagante pur restando su prezzi adatti a tutte le tasche, è un dato di fatto. È da tempo ormai che vediamo ultra-premium phone venduti a cifre ben superiori ai mille euro, e prodotti agli antipodi che con una spesa 10 volte inferiore propongono prodotti completi, ma con tutti i dovuti compromessi.

E poi c'è Xiaomi, che con i suoi mille sub-brand è riuscita a creare un ecosistema di smartphone talmente ampio, da poter essere ormai protagonista in entrambi questi settori di mercato. Lo abbiamo visto con il Mi 11 Ultra, il vero top di gamma del brand cinese per questo 2021, e lo vediamo con POCO che, negli ultimi tempi continua a sfornare prodotti caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo pazzesco.

E così, dopo il debutto dei modelli X3 Pro ed F3, arriva il momento del POCO M3 Pro 5G che sì, vale la pena dirlo subito per non doverne più parlare, in quanto a scheda tecnica è molto simile ad uno smartphone che potremmo aver già conosciuto sotto altre vesti nonostante ormai il brand POCO sia diventato sempre più indipendente dal colosso cinese.

Ma rebrand e strategie di mercato a parte, questo POCO M3 Pro 5G è uno smartphone importante e non solo per brand, ma per il mercato degli smartphone in generale: con i suoi 159,90 euro, è questo il prezzo di vendita in early bird fino al 26 maggio, il POCO M3 Pro 5G è di fatto lo smartphone 5G più economico in Italia, aprendo praticamente a tutti la possibilità di sfruttare le nuove reti veloci, la cui diffusione procede ancora un po' a rilento nel Bel Paese, ma continua a crescere.

Recensione POCO M3 Pro 5G: il best-buy per chi vuole il 5G

Contenuto della confezione

Così come per tutti gli altri prodotti dell'azienda, anche la confezione del POCO M3 Pro 5G sottolinea l'intento del brand nel rivolgersi ad un pubblico giovanile. Il suo contenuto poi, è in linea con quanto abbiamo visto fino ad oggi negli smartphone dell'azienda, ed include praticamente tutto il necessario per utilizzare il dispositivo in comodità.

Ecco il contenuto della confezione:

POCO M3 Pro 5G;

alimentatore da parete, con presa europea;

cavo USB/USB Type-C;

spilletta per la rimozione dello slot SIM;

cover morbida trasparente in TPU;

breve manuale delle istruzioni;

certificato di garanzia.

Design e materiali

POCO M3 Pro 5G conferma la nuova linea di design dell'azienda che, con il POCO M3, ha deciso di rendere molto più riconoscibili i suoi smartphone grazie ad un design molto più particolare nel quale spicca posteriormente il logo. Logo che troviamo posizionato in bella vista anche accanto al camera bump del POCO M3 Pro 5G, che è caratterizzato da una sezione di colore nero proprio in prossimità del modulo delle fotocamere e che è totalmente lucido: il grip è buono, ma il policarbonato con cui è realizzato è una sorta di calamita per polvere ed impronte digitali.

1 di 26

Il frame in alluminio che divide la parte anteriore da quella posteriore però è ben realizzato e si incastona piuttosto perfettamente tra le due sezioni, riducendo al minimo denti o eventuali scalini. Nel tasto d'accensione è stato integrato il sensore per le impronte digitali, purtroppo però gli speaker non sono stereofonici.

Buona anche la maneggevolezza. Vuoi per la presenza di una batteria meno capiente, vuoi per un peso più ridotto, con il POCO M3 Pro 5G l'azienda ha risolto le difficoltà di utilizzo con una mano che abbiamo evidenziato nella recensione del modello precedente (il POCO M3): certo, con i suoi 190 grammi di peso non è tra i più leggeri, ma le dimensioni di 161.8 x 75.3 x 8.9 mm lo rendono piuttosto comodo da utilizzare.

L'ingresso per il jack audio da 3.5 mm è stato posizionato superiormente mentre il carrellino per due nano SIM ed una microSD è stato posizionato sul frame sinistro: in questo modo, il tasto d'accensione e spegnimento ed il bilanciare del volume sono stati posizionati sul lato destro e sono molto comodi da raggiungere. È anche presente un blaster IR, che permetterà allo smartphone di trasformarsi in un telecomando universale.

Display

La più grande differenza per quanto riguarda il display tra il POCO M3 Pro 5G ed il POCO M3, sta nell'abbandono del notch a goccia a favore di un punch hole di dimensioni piuttosto generose. Il pannello utilizzato continua ad essere un IPS protetto da un Gorilla Glass 3, che è caratterizzato da una diagonale di 6.5”, una risoluzione FullHD+ ed una densità di pixel per pollice prossima ai 400 ppi. C'è però una novità, e riguarda il refresh rate: il display del POCO M3 Pro 5G garantisce una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz, velocità che con un futuro aggiornamento l'azienda garantisce possa essere in grado di scendere fino a 30 Hz ove necessario, migliorando la gestione energetica del dispositivo.

Il rapporto di contrasto del pannello è di 1500:1 e la luminosità di picco è di 400 nits. Ed è inutile girarci intorno, non aspettatevi un display in grado di stupirvi, perché la realtà dei fatti è che il POCO M3 Pro 5G porta con sé tutti i limiti della tecnologia utilizzata nel pannello, soprattuto in questa fascia di prezzo: i neri sono poco profondi, i colori non eccessivamente vividi e gli angoli di visuale dello schermo sono piuttosto limitati.

Il sensore di luminosità poi è piuttosto conservativo ed è una caratteristica che, affiancata ad una luminosità di picco non eccezionale, potrebbe portare ad avere dei lievi problemi di visualizzazione sotto la luce diretta del sole complice anche un trattamento oleofobico non proprio impeccabile. Ma, hey, ricordiamoci sempre che si tratta di uno smartphone economico che costerà inizialmente poco meno di 160 euro.

Con il touchscreen invece non ho avuto mai alcun problema, nemmeno in fase di scrittura. Anzi, devo dire che il sistema di vibrazione è piuttosto buono, restituendo un buon feedback. Non sbaglieremo quasi mai, quindi, nella scrittura di un testo, perdendo davvero pochissime lettere.

Hardware e prestazioni

Ad animare questo POCO M3 Pro 5G ci pensa il Mediatek Dimensity 700 con GPU Mali-G57 MC2 che sarà disponibile in due versioni: una con 4 GB di memoria RAM e 65 GB di memoria interna, l'altra con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. In entrambi i casi le memorie saranno di tipo LPDDR4X e UFS 2.2 e agli scettici dei chip Mediatek voglio subito sottolineare una cosa: non preoccupatevi del fatto che non sia stato utilizzato un processore di Qualcomm, perché con il SoC a 7nm utilizzato nel POCO M3 Pro 5G i passi in avanti rispetto allo Swap 662 del Poco M3 sono evidenti.

1 di 10

Certo, si tratta di processori realizzati con un processo costruttivo diverso, ma l'utilizzo delle memorie UFS 2.2 (al posto delle UFS 2.1 dell'M3) ed il nuovo processore di Mediatek, rendono il POCO M3 Pro 5G più prestante del suo predecessore 4G. E le differenze si notano soprattutto nei benchmark realizzati con GeekBench, che sono a favore dell'ultimo arrivato nella famiglia di Poco.

Insomma, il POCO M3 Pro 5G è un terminale solido, che funziona bene e che ha tutte le carte in regola per soddisfare l'utenza a cui si rivolge. Insomma, per quel che costa non gira affatto male. Certo, potrebbe capitare qualche rallentamento o qualche lag sporadico qualora si utilizzassero app complesse o si avessero troppi processi attivi, ma per la fascia di prezzo in cui si inserisce è uno degli smartphone con le prestazioni più convincenti di questo periodo ed è chiaramente in grado di garantire un buon funzionamento delle applicazioni più comuni, come Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e affini.

Non male per quanto riguarda il gaming. Con il POCO M3 Pro 5G si potranno eseguire praticamente tutti i giochi disponibili nel PlayStore, ma quelli con grafica più complessa come Call of Duty Mobile saranno caratterizzati da impostazioni grafiche medio/basse nonostante il framerate sia piuttosto buono. Poco male però, perché è stato risolto il problema dei lag e della lentezza che trovavamo nell'M3 4G nei giochi più pesanti.

Buono l'audio in capsula, così come le prestazioni del modulo WiFi ac a doppia banda, deludente il fatto che la versione 5G del POCO M3 abbia perso totalmente l'audio stereofonico, caratteristica che abbiamo apprezzato tantissimo nella variante 4G dello smartphone.

Fotocamere

Dal punto di vista delle fotocamere, le novità sono ben poche rispetto al Poco M3. Il modulo dedicato a foto e video continua ad integrare 3 ottiche, che utilizzano rispettivamente un sensore da 48MP con apertura f/1.79, un obiettivo da 2MP (f/2.4) per le macro ed un altro sensore da 2MP (f/2.4) sfruttato per il calcolo della profondità di campo. Ancora niente zoom quindi, e soprattutto ancora niente grandangolo. Diciamo che sotto questo punto di vista quelli di POCO non è che abbiano fatto i miracoli, ma in effetti è una configurazione che ci sta, dato il prezzo di vendita dello smartphone.

Sample fotografici di giorno 1 di 20

In condizioni di buona luminosità le foto scattate con il POCO M3 Pro 5G sono buone ed in linea con il mercato. I bianchi sono ben bilanciati ed i colori sono verosimili. Non male anche la gestione della gamma dinamica, aiutata anche da un HDR che svolge bene il suo lavoro. Nei controluce, ad esempio, capiterà raramente di trovare zone sovra-esposte ed anche se con un crop più spinto si potrebbero notare dei micro-pastellamenti nelle zone più scure e la presenza di un leggero stato di rumore, devo dire che tutto sommato con buona luce il POCO M3 Pro 5G riesce a garantire scatti più che godibili.

Sample fotografici di notte 1 di 10

Le cose però cambiano molto in condizioni di scarsa luminosità. Il rumore è molto più presente e la gestione delle varie luci potrebbe risultare piuttosto difficoltosa per lo smartphone, soprattutto in alcune particolari condizioni. Fortunatamente POCO M3 Pro 5G è dotato di una buona modalità notte, che in questi casi viene in soccorso e riesce a risolvere gran parte di questi difetti: nonostante in alcuni casi si attivi automaticamente, quando le funzioni IA sono attivate nell'app fotocamera, il mio consiglio è quello di attivarla manualmente per evitare di ritrovarsi con scatti notturni inutilizzabili.

Nella media anche la frontale da 8 megapixel f/2.0 che è in grado di produrre scatti di media qualità, e con la quale si può sfruttare sia l'effetto bokeh che la modalità notturna che, di nuovo, vi consiglio di utilizzare qualora la luminosità ambientale non risultasse sufficiente.

Per quanto riguarda le macro, siamo nella media di mercato, così come per i video: possono essere registrati alla risoluzione massima 1080p a 30 fps, ma fanno sentire molto la mancanza di una qualsivoglia stabilizzazione ottica. Ok, per 160 euro pretendere un OIS è forse troppo, ma anche l'EIS in alcune situazioni potrebbe essere in difficoltà.

Software

POCO M3 Pro 5G è animato da Android 11, personalizzato con l'ormai conosciutissima MIUI 12. Al momento della recensione la versione dell'interfaccia grafica di Xiaomi installata sullo smartphone è la 12.0.5, con la quale troviamo tutte le caratteristiche software tipiche degli smartphone del brand, senza alcuna novità di rilievo.

1 di 20

Anche nel POCO M3 Pro 5G il drawer delle applicazioni può essere diviso in diverse sezioni, e sono presenti tutte le funzionalità che abbiamo già imparato a conoscere con gli smartphone Xiaomi. Per questo, non penso valga ormai più la pena soffermarsi troppo sul software, quindi è meglio andare dritti al punto: sì, chiaramente con il Poco M3 Pro 5G è possibile utilizzare tutte le Google Apps, sì, dispone della certificazione Widevine L3 per vedere Netflix in FullHD e sì, l'esperienza software è fluida, piacevole e tutte le varie opzioni tipiche della MIUI funzionano in maniera egregia.

Autonomia della batteria

La batteria del POCO M3 Pro 5G è una 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida che può avvenire tramite il caricabatterie da 22.5w incluso in confezione. Si perdono quindi 1000 mAh dei 6000 mAh presenti nell'M3 4G, ed anche se l'azienda garantisce circa 2 giorni di autonomia, in realtà nella vita reale le performance sono leggermente diverse: con un utilizzo intenso, sono riuscito ad arrivare in serata con circa il 30% di carica restante e quasi 6 ore di schermo acceso.

E non è un cattivo risultato, sia chiaro, ma va sottolineato che ho utilizzato lo smartphone sotto rete 4G: purtroppo ad Avellino non c'è ancora copertura 5G, anche se mi sarebbe piaciuto capire il battery drain in 5G di quanto sarebbe diventato più evidente.

Prezzo e considerazioni

POCO M3 Pro 5G sarà ufficialmente disponibile al prezzo di 199,90€ per laconfigurazione da 4GB+64GB e al prezzo di 229,90€ perla versione da 6GB+128GB. Fino al 26 maggio poi, lo si potrà acquistare in early bird a 159,90€ per la versione da 4GB +64GB e 199,90€ per la versione da 6GB+128GB. In basso però, troverete un coupon con il quale potrete acquistare la versione 4/64 a 129,94 euro e la versione 6/128 GB a 146,28 euro. Ed è indubbio quindi, che si tratta dello smartphone 5G più economico del mercato. Attenzione però: il coupon sconto è valido dalle 00:00 del 20/5 per 48 ore.

A questo prezzo, difficilmente troverete uno smartphone 5G solido e ben bilanciato come il POCO M3 Pro 5G, ma siamo sempre la: ormai il mercato è questo, ci possiamo fare poco, e le aziende stanno puntando tutto sul 5G portando avanti delle rinunce che per alcune persone potrebbero essere importanti, come un display AMOLED oppure l'integrazione di un grandangolare ed è una strategia che forse, per il mercato italiano, è ancora troppo acerba data la scarsissima diffusione delle reti ultra veloci.

Ad ogni modo, rebrand del Redmi Note 10 5G a parte, per il prezzo a cui è venduto il POCO M3 Pro 5G è tra i più completi e ben realizzati del mercato ed ancora una volta, non lasciatevi ingannare dal nome: non è affatto “POCO” quello che offre.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu