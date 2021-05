Mettiamo da parte i nuovi smartphone (a proposito, avete dato un'occhiata a POCO M3 Pro, fresco di lancio?) e torniamo a parlare di YouPin. Questa volta la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi torna in cucina con una nuova pentola elettrica multifunzione, un prodotto utile e proposto ad una cifra irrisoria!

Xiaomi YouPin presenta la nuova pentola elettrica multifunzione Wanmi | Caratteristiche & Prezzo

Il nuovo accessorio per la cucina arriva con un corpo in PP e un rivestimento interno in nano-ceramica resistente alle alte temperature e perfetto per cucinare. La pentola multifunzione elettrica Wanmi lanciata su Xiaomi YouPin ha una capienza di 1.5 litri e permette anche di cucinare due piatti differenti; infatti è presente un modulo aggiuntivo dedicato alla cottura a vapore. Inoltre la pentola può essere utilizzata anche per friggere: un solo dispositivo, tanti modi differenti di cucinare! La potenza è di 700W, regolabili tramite il pulsante presente sull'impugnatura.







Il prezzo della nuova pentola elettrica multifunzione Wanmi da Xiaomi YouPin è di soli 9/10€ al cambio (69/79 yuan); la cifra varia in base alla presenza o meno della pirofila aggiuntiva per la cottura a vapore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu