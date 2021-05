Tenere al sicuro la propria casa e i propri cari, in un epoca in cui la tecnologia la fa da padrone, diventa più semplice se gli utensili sono intelligenti. E questo è il caso del rilevatore di gas Xiaomi Honeywell Gas Leak Detector, che oltre ad essere smart è anche anche economico nel prezzo.

Xiaomi Honeywell Gas Leak Detector: tutto sul nuovo rilevatore di gas smart

Molto simile, quasi uguale a dir la verità, al rilevatore di fumo dello stesso produttore, il rilevatore di Xiaomi si distingue per avere un foro per collegarlo all'elettrovalvola, in modo da rilevare eventuali perdite in tempo reale e chiudere l'alimentazione del gas. Essendo intelligente, è integrato con il gateway del Bluetooth al fine di entrare nel vasto ecosistema AIoT di Xiaomi. Quanto alla composizione hardware, sono presenti due prese d'aria anteriori e posteriori e varia sensoristica integrata.

Quanto alla sua azione, quando la concentrazione di gas raggiunge il valore impostato per l'allarme, il rilevatore Xiaomi invierà immediatamente un segnale acustico e visivo di allarme. Tale allarme può raggiungere fino ai 70 dB. Tornando alle funzioni intelligenti, l'allarme è in grado di attivare anche gli altri allarmi dei dispositivi smart home Xiaomi. Ovviamente, la connessione con l'App Mi Home permette di monitorare il tutto anche quando non si è in casa. Esso può essere installato al soffitto o alla parete.

Ma qual è il prezzo questo utile rilevatore di gas Xiaomi? L'Honeywell Gas Leak Detector arriva in crowdfunding in Cina al costo di circa 21€ (169 yuan). Non è difficile che potremo ritrovarcelo tra non molto anche negli store di importazione più noti come AliExpress.

