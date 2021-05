Continuano i vantaggi per gli utenti Huawei, che si tratti di nuovi clienti oppure di appassionati: per godere al meglio di tutte le potenzialità del proprio smartphone o tablet, il colosso cinese ha messo a disposizione tutta una serie di servizi, tra garanzia estesa, sconti, permuta e quant'altro. Andiamo scoprire tutte le novità!

Tutti i vantaggi per i clienti Huawei tra permuta, garanzia estesa e non solo

Permuta ed estensione della garanzia

Tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo dispositivo Huawei hanno la possibilità, fino al 30 giugno, di accedere a un rimborso se scelgono di dare in permuta il loro vecchio device, sia esso Huawei o di altri brand. Prima di ogni acquisto su Huawei Store è possibile visualizzare il valore di permuta stimato per ogni device che si intende restituire in una sezione dedicata. Una volta effettuato l'acquisto su Huawei Store, l'importo del rimborso – che può arrivare fino a un massimo di 790,36€ – sarà accreditato sul conto corrente dell'utente e sarà subito disponibile per ogni utilizzo. Se, contestualmente alla permuta, si sceglie di acquistare un dispositivo Huawei sullo store online dell'azienda, sarà possibile ottenere fino a 100,00€ aggiuntivi disponibili per l'acquisto di un qualunque device del brand nuovo tramite l'e-commerce.

Per dare a tutti la possibilità di continuare a usare il proprio dispositivo in totale tranquillità, i clienti Huawei potranno attivare gratuitamente entro il 30 giugno sei mesi di garanzia extra sul proprio smartphone o tablet Huawei che abbia una garanzia ancora in corso di validità al momento della richiesta di estensione. Accedere a questo benefit gratuito è semplicissimo: è sufficiente cliccare sul banner posizionato nell'homepage dell'App Supporto e compilare la richiesta dedicata.

Una pellicola protettiva gratis, sconti sulle riparazioni e non solo

L'estensione della garanzia, che di fatto prolunga gratuitamente di sei mesi quella commerciale già prevista, non è l'unica iniziativa a protezione del proprio device attivabile direttamente da App Supporto. Tramite lo stesso banner presente nell'app, infatti, è possibile riscattare per il proprio smartphone un coupon per l'applicazione gratuita di una pellicola proteggischermo. Una volta ottenuto il codice sarà sufficiente recarsi in uno dei Customer Service Center di Milano, Roma o Catania per ricevere la prestazione.

Inoltre, fino al 30 giugno, per tutti gli utenti che hanno necessità di riparare il proprio dispositivo fuori garanzia, Huawei offre fino al 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato sui ricambi necessari per la riparazione. È possibile usufruire dello sconto semplicemente visitando o prenotando la riparazione presso uno dei Customer Service Center di Milano, Roma o Catania oppure richiedendo il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, accessibile direttamente dall'App Supporto, via web o contattando il Servizio Clienti.

Infine, per dare a tutti la possibilità di scoprire il mondo dei servizi premium, fino al 30 giugno Huawei mette a disposizione di tutti coloro che acquisteranno un nuovo smartphone o un nuovo tablet e degli utenti che non hanno mai attivato un piano a pagamento, l'accesso a 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su Mobile Cloud e tre mesi di abbonamento Premium gratuito a Music e Video.

