Dopo il debutto dei modelli X3 Pro ed F3, sembra che la compagnia asiatica partner di Xiaomi non abbia intenzione di fermarsi. Ora arriva anche POCO M3 Pro, dispositivo che promette caratteristiche interessanti e che noi occidentali abbiamo già conosciuto in un'altra veste: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo mid-range 5G super economico!

POCO M3 Pro 5G ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo arrivato in casa POCO è un rebrand di Redmi Note 10 5G ma differisce da quest'ultimo grazie ad design della back cover, unico nel suo genere. La compagnia prova a dare un tocco proprio e questo genere di cambiamenti è sempre apprezzato (meglio osare che cadere nella trappola della sterilità). Per quanto riguarda la parte frontale, POCO M3 Pro 5G ospita un display LCD da 6.5″ Full HD+ con punch hole, refresh rate a 90 Hz e funzionalità Dynamic Switch (per passare automaticamente da 90 Hz, a 60 Hz, 50 Hz e 30 Hz, adattando la frequenza di aggiornamento direttamente al contenuto per risparmiare energia).

Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre la selfie camera è inserita all'interno di un foro al centro dello schermo. Una differenza rispetto al Note 10 5G è la presenza di un pannello LCD anziché AMOLED.

Hardware e fotocamera

A proposito di specifiche, POCO M3 Pro è dotato del chipset Dimensity 700 di MediaTek, una soluzione 5G dal prezzo abbordabile. Lato memorie abbiamo 4/6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W. Per tutti i dettagli su scheda tecnica ed il comparto fotografico vi lasciamo con le specifiche complete.

POCO M3 Pro 5G – Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 3 dimensioni di 161.81 x 75,34 x 8,92 mm per 190 g

processore octa-core MediaTek Dimensity 700 fino a 2.2 GHz

GPU ARM Mali-G57

4/6 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

tripla camera da 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 8 MP f/2.0

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 18W

con ricarica rapida 18W software MIUI 12 for POCO con Android 11

POCO M3 Pro 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

POCO M3 Pro 5G sarà ufficialmente disponibile a partire dal 20 maggio sullo store ufficiale di POCO al prezzo di 199,90€ per la configurazione da 4/64 GB e al prezzo di 229,90€ per la versione da 6/128 GB. Fino al 26 maggio, il dispositivo sarà in vendita al prezzo early bird di 159,90€ e di 199,90€, rispettivamente per le due versioni.

