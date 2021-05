Xiaomi Mi Note 10 riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Poche ore fa è giunto l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile per Mi CC9 Pro ed era solo questione di tempo prima che il ribrandizzato Xiaomi Mi Note 10 lo ricevesse. Non grazie a Xiaomi, però, che ci metterà ancora tempo prima di rilasciare l'aggiornamento in occidente. Fino a quel momento, gli utenti europei possono approfittare del lavoro svolto dal team Xiaomi.eu per poter provare il major update in anteprima.

Xiaomi Mi Note 10 dà il benvenuto alla MIUI 12.5 con Xiaomi.eu

Le novità introdotte con la nuova MIUI 12.5 sono molteplici, come abbiamo elencato nell'articolo dedicato. La volontà principale è quella di rendere la UI più ottimizzata di prima, visti anche i problemi riscontrati da molti utenti con l'attuale MIUI 12. Ciò sarà reso possibile da una nuova gestione dell'hardware, in grado di far girare in maniera più fluida tutti i processi che muovono le nuove animazioni ed effetti vari. Ad essere aggiunti ci sono anche nuovi effetti sonori, meno bloatware, nuovi Super Wallpaper, migliorie per la privacy, MIUI+, nuova app Note ed altro ancora.

Ricordiamo che la ROM Xiaomi.eu è un porting delle ROM cinesi, in questo caso della MIUI 12.5, ottimizzato per noi utenti occidentali. Ciò significa i servizi Google pre-installati, lingua italiana, app cinesi eliminate e varie ottimizzazioni per il nostro continente. Ma è pur sempre una custom ROM, pertanto per installarla serve lo sblocco del bootloader e poi l'installazione della custom recovery TWRP. Solo dopo aver fatto ciò è possibile installarla tramite la TWRP, trovate il download nel nostro articolo dedicato:

Scarica la MIUI 12.5 con Xiaomi.eu per Xiaomi Mi Note 10

