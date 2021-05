Nella conferenza che si sta tenendo in queste ore, Huawei sta presentando una serie di prodotti molto interessanti, come i nuovo MateBook con Ryzen ed anche una gamma totalmente rinnovata di occhiali smart Eyewear, ancora insieme a Gentle Monster, per un totale di 13 modelli ad un prezzo simile a quello dell'anno scorso.

Aggiornamento 19/05: nell'evento di presentazione di numerosi prodotti, Huawei ha introdotto anche i suoi occhiali ma con vetri colorati. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II: ecco i 13 modelli di occhiali smart presentati

Se l'anno scorso abbiamo avuto un solo 4 modelli presentati, in Italia sono arrivati solo 2 di questi occhiali smart, che abbiamo recensito, quest'anno Huawei pensa in grande e lancia con Gentle Monster ben 13 modelli per la linea Eyewear II. Essi si dividono nelle varie gamme che vanno dagli occhiali da sole smart agli occhiali da vista. Tutti i modelli avranno delle cerniere elastiche in titanio. Non mancheranno le varie funzioni smart regolabili tramite le stecchette e ovviamente i doppi altoparlanti con diaframma ultra sottile da 128 mm². Supportata ricarica wireless e 5 ore di riproduzione consecutive.

Ecco i nomi di tutti i modelli di occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear II: SMART ALIO, HAVANA, KITO, VERONA, KUBO, LUTTO (sì, proprio Lutto), MYMA, HER , LANG, KANE, SAILOR, CATTA e TEO. Per quanto riguarda il prezzo, essi partono dai 2499 yuan (303€) fino ad arrivare ai 2699 yuan (327€). Non è chiaramente escluso che qualcuno di questi possa arrivare in Italia, anche se la data di commercializzazione in Cina sarà tra il primo ed il 10 settembre 2020.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II, gli occhiali smart arrivano in Italia: prezzo e disponibilità

Dopo aver fatto capolino in patria, ecco che la nuova serie di occhiali smart Huawei x Gentle Monster Eyewear 2 arriva anche in Italia, già a partire da oggi (22 ottobre). La gamma sarà in vendita sullo store ufficiale di Huawei (qui trovate il link al portale) al prezzo di 329€. Inoltre acquistando i nuovi occhiali si riceveranno in regalo 6 mesi di Huawei Music in regalo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che quest'oggi la compagnia cinese ha tenuto un evento particolarmente ricco, dove hanno fatto capolino i nuovi modelli della serie Mate 40, Petal Maps, le cuffie Freebuds Studio e lo smartwatch premium Watch 2 Porsche Design.

Nuovo stile per i Gentle Monster II: debuttano i vetri colorati

Nel mega evento del 19 maggio 2021 c'è stato un refresh anche per gli occhiali smart di Huawei, che ora si avvalgono di nuovi vetri colorati. Sono i primi modelli di questo tipo ad avere questo tipo di lenti, che aggiungono stile e pregio pur non crescendo nel prezzo. Infatti, che siano in vetri sfumati in azzurro, verde o in giallo, abbiamo un costo di circa 343€ (cambio di 2.699 yuan).

Non sappiamo se i Huawei X Gentle Monster II con vetri colorati arriveranno anche in Italia, ma potete consultare la nostra recensione per vedere come sono fatti e come si comportano nel quotidiano.

