Da anni ormai i brand produttori di smartphone cercano di innovare su più fronti e in più settori, cercando di diversificare il proprio business integrando nuovi prodotti nell'ecosistema proprietario. Questo è l'esempio delle smartband, degli smartwatch e delle cuffie, ma ultimamente abbiamo visto un nuovo trend, ovvero gli occhiali smart. Proprio lo scorso anno, infatti, abbiamo avuto la fortuna di analizzare l'elegante soluzione proposta da Huawei in collaborazione con l'azienda sudcoreana Gentle Monster e oggi non potevamo esimerci dal proporvi la recensione del modello successivo, ovvero i nuovissimi Huawei X Gentle Monster Eyewear II.

Quali miglioramenti sono stati apportati in quest'ultima variante? Come si sono comportati durante i test? Risponderemo a questi ed altri quesiti all'interno della nostra recensione!

Recensione Huawei X Gentle Monster Eyewear II

Unboxing – Huawei X Gentle Monster Eyewear II

La confezione di vendita è realizzata in cartonato nero, un bel cofanetto che si lascia apprezzare di più rispetto a quello dello scorso anno. Al suo interno troviamo la seguente dotazione:

Astuccio in eco-pelle;

Huawei X Gentle Monster Eyewear II;

cavo USB – USB Type-C;

manuale delle istruzioni.

Design e costruzione

Sul fronte del design dobbiamo fare alcune distinzioni, in quanto il modello in nostro possesso è il MYMA-01, il quale è unisex ma ha un taglio maggiormente adatto al pubblico femminile. In alternativa è possibile acquistare il LANG-01, anch'esso unisex, ma che ha delle dimensioni più contenute e può adattarsi meglio anche ad un'utenza maschile.

1 di 2

Partendo dall'astuccio troviamo già una novità, in quanto questa volta ha una forma squadrata e personalmente l'ho apprezzata di più in quanto è meno ingombrante e più discreta. Troviamo sempre un metodo di ricarica wireless e posteriormente è presente l'ingresso USB Type-C per la ricarica, oltre che due LED di stato internamente ed esternamente.

Passando agli occhiali, dal punto di vista estetico questi Huawei X Gentle Monster Eyewear II non differiscono dal modello precedente, in quanto sono caratterizzati dalle stesse linee e da delle dimensioni generose, le quali vanno prese in considerazione qualora si abbia un viso piccolo. Ricordiamo, tuttavia, che in alternativa si può acquistare il LANG-01 che è più discreto.

Il loro peso è di circa 48.1 grammi e sono resistenti a spruzzi di acqua e polvere grazie alla certificazione IP54. In qualsiasi caso non è consigliabile immergerli in acqua o lavarli nel lavandino perché potrebbero rovinarsi. Faccio presente, però, che il modello precedente era certificato IP67.

In tutto ciò gli occhiali hanno delle lenti di altissima qualità che ci garantiscono un'ottima visibilità nei momenti di luce più intensa ed in fin dei conti non sono troppo pesanti e si lasciano indossare bene.

Le asticelle sono spesse e al loro interno integrano gli altoparlanti, i microfoni e delle sezioni sensibili ai comandi touch che rendono questi occhiali un prodotto smart.

Connettività, audio e funzionamento

I Huawei X Gentle Monster Eyewear II sono dotati di Bluetooth 5.2 e possono interfacciarsi allo smartphone attraverso l'applicazione AI Life di Huawei. Una volta effettuato il primo accoppiamento, gli occhiali si connetteranno molto velocemente al vostro dispositivo, basterà infatti indossarli e il gioco sarà fatto!

Il software di Huawei è molto semplice da utilizzare e vi guiderà passo passo nell'accoppiamento iniziale. Una volta dentro potrete monitorare lo stato di carica degli occhiali, impostare la riproduzione di saluti quando indossiamo il prodotto, gestire alcune informazioni audio e modificare le gestures.

1 di 4

Infatti, la superficie touch sulle asticelle dei Huawei X Gentle Monster Eyewear II ci consentirà di effettuare diverse operazioni:

Play/Pausa : doppio tocco sulla destra;

: doppio tocco sulla destra; Assistente vocale : doppio tocco sulla sinistra;

: doppio tocco sulla sinistra; Volume +/- : scorrimento sulla sinistra;

: scorrimento sulla sinistra; Brano precedente/successivo : scorrimento sulla destra;

: scorrimento sulla destra; Modalità pairing: “pizzico” sull'asta sinistra.

I tocchi vengono recepiti molto bene e sono precisi, devo dire che sono stati migliorati notevolmente rispetto alla generazione passata, in quanto è possibile effettuare più operazioni.

Grazie ai sensori di prossimità, una volta tolti gli occhiali, la musica si fermerà automaticamente e riprenderà non appena li indosseremo nuovamente, a patto che lo facciate entro 3 minuti da quando li avete rimossi.

Inoltre, per chi possiede smartphone Huawei specifici con EMUI 11 o superiore (trovate la lista dei dispositivi compatibili sul sito) sarà possibile sfruttare due funzionalità molto interessanti, ovvero il “Trova occhiali” per capire la posizione esatta in cui sono stati lasciati/smarriti e la registrazione wireless di alta qualità, la quale va a raccogliere l'audio attraverso il microfono degli occhiali.

Passando adesso alla qualità audio, i Huawei X Gentle Monster Eyewear II restituiscono un audio abbastanza potente da ascoltare musica in tranquillità, senza isolarci al 100% dall'ambiente circostante. Infatti, che stiate ascoltando brani o effettuando chiamate riuscirete ad avere consapevolezza di quello che accade attorno a voi (clacson, ambulanze, rumori forti).

L'audio comunque si comporta bene nella riproduzione delle frequenze alte e medie, un po' meno con quelle basse, ma ricordiamo che non stiamo parlando di un prodotto che deve sostituire le cuffie, piuttosto come degli occhiali in grado di espandere le proprie funzionalità e adattabili ad altri contesti.

Nella riproduzione di video non si è riscontrata alcuna latenza tra suono e immagine, quindi potrete vedere in tranquillità film e serie TV, mentre nei giochi si nota un leggero ritardo che però non influisce pesantemente sulle performance di gioco.

Grazie ai due microfoni con riduzione dei rumori ambientali si possono effettuare delle chiamate di media qualità, in quanto la voce catturata è un po' ovattata e non perfettamente cristallina, mentre noi sentiremo perfettamente il nostro interlocutore.

Inoltre, un grande punto a favore è che il volume in chiamata è stato abbassato rispetto alla generazione precedente, quindi esternamente riusciranno comunque ad udire qualcosina della conversazione che stiamo intrattenendo, ma solamente se si è in ambienti poco rumorosi.

Autonomia

All'interno dei Huawei X Gentle Monster Eyewear II troviamo una batteria da 85 mAh che ci consente di avere un'autonomia di circa 5 ore in riproduzione musicale e chiamate con volume al 60%, che diventano circa 4 ore con volume al 100%.

In linea generale dunque si comportano abbastanza bene e in una giornata tipo potremo indossarli senza la necessità di ricaricarli la sera. In qualsiasi caso questa avverrà ad induzione tramite l'astuccio con base wireless, il quale dovrà essere comunque collegato all'alimentatore per poterli ricaricare.

Conclusioni

Sebbene esteticamente non sia cambiato molto rispetto allo scorso anno, i Huawei X Gentle Monster Eyewear II hanno apportato diverse migliorie nella customer experience. Mi riferisco specialmente alle nuove gestures, le quale sono state ampliate e semplificate, oppure al volume ridotto in chiamata che garantisce una privacy maggiore.

Come se non bastasse, questa volta gli occhiali sono stati lanciati anche ad un prezzo inferiore, ovvero 299 euro (anziché 399 euro), i quali scendono a 275 euro grazie al codice sconto “AUNIBOXBN“. Stiamo parlando sempre di una cifra importante, ma che è in linea con i prezzi dei classici occhiali firmati.

A chi li consiglio? A chi non ha paura dell'innovazione e del cambiamento, oltre a chi ha un buon budget a disposizione, ma sempre con la consapevolezza che con questo prodotto non si è raggiunta ancora la perfezione.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu