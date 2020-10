L'evento di presentazione dedicato a Mate 40 e al nuovissimo Kirin 9000 ha riservato sorprese anche per quanto riguarda gli accessori del colosso cinese. Huawei Watch GT 2 Porsche Design è il nuovo smartwatch nato dalla collaborazione con il noto marchio, caratterizzato da un design unico e stiloso: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità!

Huawei Watch GT 2 Porsche Design ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch premium

Design e caratteristiche

Rispetto alla versione standard, Huawei Watch GT 2 Porsche Edition cambia completamente registro grazie ad look rinnovato ed elegante. Ancora una volta trova spazio un display circolare, una soluzione AMOLED da 1.39″ 454 x 454 pixel; ma stavolta sono i materiali a fare la differenza, grazie all'utilizzo di un vetro zaffiro a protezione del pannello. Le migliorie non finiscono qui: il retro del dispositivo è realizzato in ceramica, mentre il corpo e il cinturino sono in titanio. L'utilizzo di quest'ultimo consente di ottenere un indossabile bellissimo esteticamente ma, soprattutto, leggero.

In termini di personalizzazioni, sono presenti varie Watch Face a tema Porsche Design, un'esclusiva dedicata a questa versione.

Specifiche e Autonomia

Ovviamente si tratta di uno smartwatch votato al fitness e alla salute: Huawei Watch GT 2 Porsche Design offre oltre 100 modalità sport, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), quello del battito cardiaco (tramite la tecnologia TrueSeen 4.0+) e del sonno. In termini di autonomia l'azienda cinese assicura fino a 2 settimane di utilizzo con una singola carica (tramite ricarica wireless); non manca poi l'impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri), must have per qualsiasi indossabile che si rispetti.

Huawei Watch GT 2 Porsche Design ufficiale: prezzo e disponibilità

Al momento non ci sono ancora dettagli circa prezzo e disponibilità per l'Italia e non è dato di sapere se il nuovo Huawei Watch GT 2 Porsche Design arriverà effettivamente anche da noi. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti le informazioni del caso.

