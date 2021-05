Nonostante le belle giornate non siano più così frequenti, un giro all'aria aperta fa sempre bene, specie che con un mezzo elettrico ad alte prestazioni. Come la bici elettrica Samebike LO26, la mountain bike premium che va in offerta lampo su GearBest, spedita da Europa.

Samebike LO26: la mountain bike elettrica in offerta lampo su GearBest

Il design della mountain bike elettrica Samebike LO26 richiama senza dubbio allo sport e le passeggiate più impegnative. C'è da dire però che la sua struttura è decisamente pensata per questo tipo di utilizzo. Infatti, la bici elettrica in offerta su Banggood offre delle ruote da 26″ ad ampio raggio, un motore con potenza da 500 W, che permette di raggiungere una velocità massima di 35 km/h, che sale ad un range tra i 40 e gli 80 km/h in pedalata assistita. La batteria è un modulo 18650 da 10.4 Ah 48 V.

Oltre a questo, la Samebike LO26 è anche pieghevole, diventando molto compatta, ma essendo molto resistente, ha una capacità di trasporto fino a 150 kg grazie alle potenti sospensioni. Non manca un cambio Shimano a 21 velocità, un display LCD con funzione USB ed un faretto che illumina fino a 2 metri. Quanto ai freni, abbiamo due moduli a disco sia anteriori che posteriori. La struttura è realizzata in lega di magnesio.

La mountain bike elettrica Samebike LO26 arriva quindi in offerta lampo su GearBest al prezzo di 802.69€, con spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

