Guida all’acquisto ECOVACS DEEBOT 2025: trova il miglior robot aspirapolvere per la tua casa

Nel corso del 2025, ECOVACS ha lanciato in Italia una nuova linea di robot aspirapolvere della serie DEEBOT progettata per soddisfare le esigenze di tutte le abitazioni: dai moderni appartamenti urbani alle ampie case e ville di periferia. Grazie alla tecnologia più avanzata, alla loro affidabilità ed efficienza, questi robot aspirapolvere hanno rapidamente conquistato il cuore degli italiani, ma come si fa a scegliere quello perfetto per la propria casa? Con questa guida scoprirai i migliori modelli del brand, con consigli utili per scegliere quello più adatto a te e al tuo stile di vita.

Quale ECOVACS DEEBOT scegliere per la propria casa? I migliori modelli

ECOVACS propone un’ampia gamma di robot aspirapolvere DEEBOT, pensati per adattarsi a ogni tipo di esigenza domestica e fascia di prezzo. Che tu stia cercando un modello con tecnologia avanzata o una soluzione conveniente e affidabile, in questa guida troverai il robot aspirapolvere DEEBOT ideale per mantenere la tua casa pulita in modo semplice ed efficiente, con il minimo sforzo.

DEEBOT X9

Crediti: ECOVACS

Il modello DEEBOT X9 è il robot aspirapolvere più avanzato di ECOVACS: grazie all’avanzata tecnologia OZMO Roller, questo dispositivo riesce a spazzare e lavare contemporaneamente, per una pulizia più efficace e veloce. Il sistema BLAST, inoltre, produce un’aspirazione che va ben oltre la misurazione classica in Pa, fornendo un flusso d’aria di ben 16.3 litri al secondo per pulire con estrema facilità sia le superfici dure che i tappeti.

Questo modello è dotato anche di riconoscimento intelligente delle superfici, in modo da adattarsi velocemente a qualsiasi tipo di pavimento e sporcizia. Il robot, infatti, può sollevare sia il rullo che le spazzole in caso di acqua pulita, in caso di schizzi oppure per evitare di sporcare i tappeti.

Si tratta della scelta definitiva per chi ha bisogno di una pulizia a 360 gradi della propria abitazione: questo modello, infatti, è consigliato per le case più grandi, le superfici miste e per tutti quegli utenti che desiderano una pulizia completa senza dover mai intervenire.

DEEBOT X8

Crediti: ECOVACS

DEEBOT X8 è il primo modello a combinare la tecnologia OZMO Roller con la stazione di ricarica e svuotamento (all-in-one) OMNI. Questo robot, può applicare una pressione 16 volte più elevata rispetto ai classici mop piatti, con un’auto-lavaggio del roller durante le operazioni di pulizia per evitare ri-utilizzare per sbaglio l’acqua sporca. La tecnologia TrueEdge 2.0, invece, permette di pulire con grande efficacia anche gli angoli più stretti della casa, in modo da non lasciare polvere da nessuna parte.

La stazione OMNI, invece, è completamente automatizzata per fornire all’utente un lavaggio continuo e durature del robot e delle sue spazzole. Questo modello è particolarmente indicato per chi è sempre impegnato e cerca un affidabile compagno nelle pulizie di casa, che possa anche dare una profonda lavata al pavimento.

DEEBOT T80

Crediti: ECOVACS

DEEBOT T80 è il primo robot aspirapolvere della serie T ad introdurre la tecnologia OZMO Roller. Questo sistema di pulizia è dotato di una compatta base di ricarica e svuotamento, che con un prezzo più accessibile rispetto alla fascia alta mette a disposizione una pulizia premium anche per chi non vuole spendere troppo.

La tecnologia OZMO Roller, contrariamente al classico sistema dual-disc, applica una pressione superiore di 16 volte per ottenere una pulizia costante e profonda. Anche in questo caso, il robot pulisce automaticamente in rullo e i mop per evitare che l’acqua sporca possa tornare sul pavimento, lasciando sempre la superficie pulita e splendente.

Questo modello è particolarmente adatto a chi cerca un robot che sappia lavare bene il pavimento, senza però dover spendere troppo.

DEEBOT T50 Pro

Crediti: ECOVACS

DEEBOT T50 Pro è basato sul bestseller del 2024, il modello T30, con sostanziali miglioramenti per renderlo ancora di più il robot aspirapolvere da avere se non si vuole spendere poco. Questo modello con design ultra-slim (appena 81mm di spessore), infatti, è dotato di mop dual-spinning, tecnologia ZeroTangle per la rimozione semplificata di capelli e peli di animali domestici, una stazione OMNI per automatizzare il processo di pulizia.

Se possedete un vecchio robot aspirapolvere di fascia bassa e state valutando un upgrade a basso costo questo potrebbe essere il modello più adatto a voi. Il T50 Pro, infatti, è particolarmente adatto a chi vuole fare una spesa che rientri nel proprio budget, ma anche per chi in casa ha degli animali domestici e vuole un mano con le pulizie.

Riepilogo e considerazioni

Abbiamo visto come ECOVACS offra delle soluzione per la pulizia della casa per ogni ambiente ed esigenza, possiamo quindi riepilogare i quattro modelli più importanti.

DEEBOT X9 : la scelta perfetta per chi vuole una pulizia smart senza compromessi

: la scelta perfetta per chi vuole una pulizia smart senza compromessi DEEBOT X8 : perfetto per chi vuole automatizzare le operazioni di pulizia in casa

: perfetto per chi vuole automatizzare le operazioni di pulizia in casa DEEBOT T80 : la scelta migliore per chi vuole una pulizia premium al giusto prezzo

: la scelta migliore per chi vuole una pulizia premium al giusto prezzo DEEBOT T50 Pro: il robot aspirapolvere budget-friendly per chi vuole iniziare a pulire casa in modo smart

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS