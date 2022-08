Google Pixel 6a alle prese coi test di resistenza: sarà sopravvissuto?

Quando si parla di test di resistenza, a farla da padrone è il canale JerryRigEverything, il quale sottopone gli smartphone a molteplici prove, allo scopo di saggiarne il grado di solidità. A questo giro tocca al piccolo di Big G, Google Pixel 6a: andiamo a scoprire come si è comportato nei test di resistenza grazie ad un video che ce ne mostra tutte le fasi!

Google Pixel 6a vs JerryRigEverything: come sono andati i test di resistenza?

Partiamo subito dalla conclusione, in modo da acquietare gli animi più sensibili: il dispositivo è stato sottoposto ai “soliti” test ma per fortuna ha dimostrato di avere un buon grado di solidità. Google Pixel 6a è stato maltrattato non poco ma comunque è sopravvissuto a testa alta ai test di resistenza del celebre canale. Di seguito trovate anche il video, per i più curiosi.

Come si vede anche dalla clip, lo smartphone non raggiunge l'eccellenza di un dispositivo top ma si comporta comunque bene (nel complesso). Abbiamo un vetro protettivo Gorilla Glass 3 in grado di resistere ai graffi fino al livello 7 della scala di durezza Mohs e anche il lettore d'impronte non è affatto male (ha continuato a funzionare nonostante i segni).

Buono anche il burn test, con un grado di resistenza alla fiamma intorno ai 10 secondi (il tempo necessario ai pixel per “bruciarsi”). Il retro è realizzato in plastica e risulta decisamente vulnerabile. Passando al bend test, ci sono state delle flessioni (con un leggero sollevamento del display rispetto al corpo) ma non compaiono crepe.

Il nuovo mid-range di casa Google si è rivelato una piacevole sorpresa, complici anche le dimensioni compatte ed un design diverso dal solito. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

