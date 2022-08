Apple potrebbe presto portare gli annunci pubblicitari sull’app Mappe

Apple sta lavorando duramente per rendere l'app Mappe un'alternativa più avanzata a Google Maps. Spesso, però, lavorare duro significa anche guardare al proprio rivale, capire qual è la sua offerta e “prende in prestito” alcune idee nel tentativo di migliorare la propria. A quanto pare, però, non sempre si guarda alle funzionalità e alle opzioni più apprezzate dagli utenti. Ma anche a quelle che più possono generare introiti per l'azienda stessa. E, purtroppo per gli utenti, sembra che anche Apple stia per portare gli annunci pubblicitari in Mappe, proprio come da tempo succede su Google Maps.

Apple potrebbe introdurre la pubblicità su Mappe molto presto

Sappiamo che il colosso di Cupertino sia da tempo alla ricerca di nuovi modi per generare entrate, e questi modi potrebbero comprendere anche l'introduzione di annunci pubblicitari su una serie di prodotti. Ora, stando a quanto riportato dalla fonte, Apple starebbe pensando di introdurre gli annunci pubblicitari all'interno dell'app Mappe, e la novità potrebbe debuttare nei prossimi mesi. Ma in che modo funzionerà la pubblicità di Apple?

Non sotto forma di banner. Piuttosto, il colosso della tecnologia potrebbe consentire alle aziende di acquistare i migliori slot: in questo modo, quando gli utenti cercano un determinato ristorante, ad esempio, le attività delle aziende che hanno acquistato lo slot pubblicitario verranno visualizzate nei primi risultati come annunci.

Questa è una funzionalità che Google Maps offre da un po' di tempo e adesso, a quanto pare, Apple sta accelerando i lavori per portarla anche sulla sua applicazione di navigazione satellitare.

Cosa pensate di questa novità? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il